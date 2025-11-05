Laporta: "Lamine es un genio, tenemos que cuidarle y protegerle"

"Lamine es un genio y yo estoy totalmente a favor y a su lado y dándole apoyo. Es un chaval fantástico, es un jugador genial, tenemos en el Barça la gran suerte de generar este tipo de jugadores a lo largo de nuestra historia y lo que tenemos que hacer es cuidarle", aseguró el dirigente blaugrana. Y reiteró que lo que necesita el '10' para brillar en el campo es apoyo y protección del club. "Lo que tenemos que hacer es protegerle, y lo que yo voy a hacer es todo lo que sea para proteger a Lamine", afirmó Laporta, que encabezó la delegación del club en la recepción institucional previa a la comida de directivas que ofreció el alcalde de Brujas, Dirk De fauw.

Laporta subrayó que el joven extremo de 18 años "está llevando con naturalidad" el impacto mediático. "Comprenderás que toda la fama que le ha venido de golpe prácticamente no es fácil de digerir. Y el chaval lo está llevando con mucha naturalidad. Es simpático, es un jugador excepcional", añadió. El presidente pidió también "ser comprensivos" con el futbolista, que arrastra problemas de pubalgia. "Ha tenido dolor, y esto no se cura de hoy para mañana. Él está trabajando mucho, lo cual es admirable. He tenido la oportunidad de ver cómo es el proceso de recuperación. Es un jugador que, ya lo ha dicho Flick, es clave en este equipo y, ya te digo, a su lado siempre y a por todas", insistió.

Respecto al momento del equipo, Laporta aseguró que "está mejorando" y en "línea ascendente". "El domingo marcaron los tres puntas y estamos contentos con la evolución. Tenemos bajas, que no son excusa, pero es una realidad. Estas bajas nos trastocaron los planes, aunque ahora los jugadores lesionados se van recuperando y progresamos poco a poco", indicó. También destacó la buena sintonía con el entrenador alemán. "Hansi Flick está muy a gusto y le hace ilusión que volvamos al estadio, que tendrá capacidad para 105.000 espectadores", explicó el dirigente, que no quiso ni hablar de un posible final de era.

En este sentido, confirmó que el regreso al Spotify Camp Nou se producirá "el 22 o 29 de noviembre", una vez completado el test público del entrenamiento a puertas abiertas del 7 de noviembre, para el que ya se han vendido 23.000 entradas. "Se ha constatado que está todo listo y ahora haremos un test público para corroborarlo. Salvo imponderable, el regreso tendrá lugar el 22 o 29 de noviembre", precisó.