Laporta carga contra Florentino Pérez: "Ha encendido el ventilador de las miserias"

"Fue una rueda de prensa esperpéntica, llena de falsedades en lo que respecta al caso Negreira, una cortina de humo y una estrategia para desviar la atención después de dos años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Encendieron el ventilador de las miserias", manifestó Laporta a los medios antes de participar en la Koeman Cup by Fundación Sportium 2026, torneo solidario de golf organizado por el extécnico y exjugador blaugrana. Laporta insistió en que el procedimiento judicial relacionado con el denominado 'caso Negreira' acabará dándole la razón al club catalán. "No hay caso", afirmó, antes de recordar que "las relaciones con el Madrid están rotas desde el momento en que se personalizan en el caso y actúan de manera impropia".

Además, aseguró que el FC Barcelona estudia una posible respuesta institucional a las palabras pronunciadas por Florentino Pérez. "Dijo barbaridades, pero cada uno hace lo que quiere. Lo que no puede pretender es que no se reaccione. El club está estudiando esas declaraciones", señaló. Laporta fue más allá al interpretar las motivaciones del Real Madrid. "Fue una rueda esperpéntica, pero que tenía la estrategia de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada y esto les tiene muy preocupados y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable y la mejor manera es encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea. Esto no lo vamos a permitir y seguro que el club reaccionaremos", advirtió.

"En este sentido, en la rueda de prensa se intentó utilizar al Barça de una manera esperpéntica. Afirmando cosas que no son, que además están 'sub iudice', y en este sentido me refiero a lo que hace referencia al Barça. De lo otro ni entro ni salgo, porque se me da igual lo que digan del Madrid y del Madrid. Lo que sí que cuando hablan del Barça, nosotros reaccionamos y con contundencia", añadió. Pese a las preguntas sobre el Real Madrid, Laporta quiso centrar el foco en la actualidad del FC Barcelona y en el momento que atraviesa la entidad. "Olvidaros de eso, a nosotros nos ocupa el Barça, yo me siento a gusto en el Barça, estoy dedicado al Barça. El Barça es mi vocación y me siento fuerte para tirar adelante esta institución, que ya volvemos a estar en el buen camino, además estamos consolidando la recuperación económica, vamos a acabar el estadio y vamos a tener un equipo muy competitivo", concluyó.