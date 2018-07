Koke: "Morata es un grandísimo jugador y es raro que no vaya a la Selección"

Jorge Resurrección, 'Koke', centrocampista del Atlético de Madrid, lamentó la lesión de su compañero Filipe Luis, quien sufrió una fractura del peroné de la pierna izquierda durante el partido choque de la Liga Europa ante el Lokomotiv de Moscú, y dijo que no esperaban que fuera "tan grave".

"Es una pena porque este año no está teniendo suerte con las lesiones. Había vuelto ahora otra vez, estaba de nuevo en su mejor nivel. Mucho ánimo para él. Volverá igual de fuerte o más", destacó.

"Es un grandísimo futbolista, pero tenemos una gran plantilla y Lucas puede hacer el papel de Filipe Luis. Con otras características pero también puede jugar de lateral izquierdo. Si no encontraremos otro compañero que intente hacer bien las cosas. Tenemos un gran equipo y es una pena que no esté. Seguro que quien juegue en su posición lo va a hacer bien", indicó.

Los rojiblancos superaron ese cruce ante el conjunto ruso y ahora les espera el Sporting de Portugal: "Va a ser una eliminatoria complicada. Están haciendo bien las cosas, es un equipo 'Champions', y en su liga van terceros".

"Contento" por estar convocado

"Será igualada y tendremos que hacer bien las cosas como hicimos la eliminatoria pasada. Si hacemos las cosas bien y cuidamos todos los detalles vamos a poder estar en semifinales. Pero hay que hacer bien las cosas", declaró.

Asimismo, habló del guardameta Axel Werner: "Está haciendo bien las cosas, tiene la confianza del grupo. No es fácil pasar de ser tercer portero a jugar dos partidos de titular. Ojalá siga con su crecimiento y nos dé esa seguridad que está ofreciendo en cada partido".

Koke, quien participó junto al madridista Lucas Vázquez en un acto apadrinado por Mahou en el que ambos ejercieron como entrenadores, también valoró su convocatoria por la selección española. "Creo que todo jugador español quiere ir a la selección y jugar un Mundial. Estoy otra vez en la convocatoria. La última vez no pude ir por lesión. Estoy supercontento. Ojalá siga haciendo las cosas bien y pueda ir al Mundial", señaló.

La situación de Lucas Hernández

Uno de los duelos que jugará el combinado español en estas fechas será ante Argentina en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid: "Jugar en el estadio del Atlético de Madrid con la selección es espectacular. Lo afrontamos con muchas ganas y ojalá podamos ganar para darle una alegría a toda la afición del Atlético, de Madrid y de toda España".

En la convocatoria no estará Álvaro Morata: "Es un grandísimo jugador y es raro que no vaya a la selección. Pero es cosas del seleccionador que elige a los que cree que están mejor. Ha decidido no llevarle. Ojalá haga las cosas algo mejor y pueda ir a la selección. El seleccionador manda, elige a sus jugadores. No le habrá visto bien por algo y por eso no le habrá llevado".

Tampoco su compañero Lucas Hernández, que finalmente jugará con Francia: "Él sabe lo que quería hacer, habría que preguntárselo a él. Hemos hablado muchas cosas. Es un grandísimo futbolista y al final es una decisión de cada uno. No puede decidir nadie por él si quiere ir con España o con Francia".