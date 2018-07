Jeff Brooks, jugador del Unicaja, trasladado a un centro médico tras desplomarse en la pista

Jeff Brooks, ala-pívot del Unicaja, fue trasladado este domingo a un centro médico de Valencia tras caer desplomado en la pista en el tramo final del encuentro ante el Valencia Basket.

Con el balón parado, el estadounidense cayó fulminado y los servicios médicos de ambos equipos entraron inmediatamente en la pista, aunque el jugador reaccionó de manera casi inmediata. Brooks abandonó la cancha en camilla y fue trasladado a un hospital para realizarle algunas pruebas, aunque en principio parece que la causa podría haber sido un problema muscular.

"Se lo han llevado al hospital, al principio pensaba que había sido un choque entre cabezas pero no, se ha derrumbado y esperamos que no sea nada. Eso es lo que más me preocupa ahora", señaló Joan Plaza, entrenador del Unicaja en la sala de prensa