Imanol: "El Madrid es favorito, pero queremos estar en la final"

El técnico txuri urdin recalcó en rueda de prensa que quiere vivir más "noches mágicas" como la de mañana, y dejó claro que el equipo lo peleará hasta el final para lograrlo. Ambicioso, pero con los pies en el suelo, ya que tuvo claro que el gran favorito de la noche es el Real Madrid: "Conscientes del equipo que hay en frente, el favorito para ganar todo, lo que pensamos es en ganar el partido de mañana, ya que estamos a un partido de una final que queremos jugar con aficionados", en referencia al título de Copa que logró el conjunto donostiarra en plena pandemia del coronavirus.

Enfrente estará Carlo Ancelotti, un técnico que el entrenador guipuzcoano admira, dado que "ha demostrado de sobra en su larga trayectoria y en todos los equipos en los que ha estado lo gran entrenador que es". Comparó el favoritismo del Real Madrid con el que tenía la Real Sociedad el pasado año en la semifinal ante el RCD Mallorca: "El año pasado, seguramente nosotros éramos los favoritos ante el Mallorca y este año es al contrario". "Los partidos hay que jugarlos" añadió.

Esta mañana se ha celebrado el último entrenamiento previo a partir a Madrid, con un Mikel Oyarzabal que no ha terminado la sesión junto con sus compañeros, aunque Alguacil ha aprovechado para calmar a toda la afición txuri urdin al respecto: "Corrimos el riesgo el sábado y no se ha resentido, pese a hoy no haber hecho todo el entrenamiento para mañana estar al 100%".