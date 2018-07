El hermano y representante de Higuaín: "Sería fantástico que Cristiano hiciera pareja ofensiva con Gonzalo"

Nicolás Higuaín afirmo "no saber nada" sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, a la vez que elogió a su hermano por hacer "más goles que Cristiano" en el primer año de blanco del portugués.

El argentino Nicolás Higuaín, hermano y representante del delantero del Juventus Gonzalo Higuaín, afirmó que "sería fantástico" si el portugués Cristiano Ronaldo fichara por el club turinés y formara una pareja ofensiva con el Pipita.

El representante de Higuaín consideró además que Ronaldo se encontraría cómodo jugando con el Pipita en el club turinés, al comentar el posible fichaje del portugués para el Juventus en una entrevista con la cadena italiana "Sky Sport".

"Todavía no sabemos nada, (Higuaín) hizo algunos años en el Madrid con Cristiano y no me dijo nada de si han hablado del caso. Sería fantástico si uno como Cristiano llegara al Juventus y hiciera pareja ofensiva con Gonzalo", afirmó.

¿Saldrá si llega Cristiano?

"Han jugado bastantes partidos, se conocen bien. Sería un golpe muy grande para el Juventus si lo hace, sería fantástico, sería algo espectacular", agregó el representante de Higuaín.

Preguntado sobre si la eventual incorporación de Ronaldo pondría en duda la continuidad de Higuaín en el Juventus, el representante del Pipita dijo que su hermano tiene planeado respetar su contrato en vigor con los turineses.

"De momento no he hablado con ningún club, tiene 3 anos de contrato, está bien en la ciudad, tiene una gran relación con el entrenador, se siente bien en el esquema táctico. Todos estos rumores son solo palabras. Gonzalo de momento tiene 3 años de contrato y quiere respetarlo", subrayó.

Sacó pecho por su hermano

También destacó que el Pipita, que compartió el vestuario con Ronaldo en el Madrid de 2009 a 2013, marcó más goles con respecto al portugués en el curso 2009-2010; Higuaín anotó 27 dianas ligueras mientras que el luso anotó 26.

"Gonzalo jugaba de delantero y Cristiano de extremo. El primer año que llegó Cristiano, Gonzalo marcó más que él. Luego Cristiano hizo una carrera fantástica. Cristiano se encontrará cómodo a jugar con Gonzalo porque se conocen desde la época en el Madrid", declaró.