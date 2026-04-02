Harry Kane, tocado a pocos días del duelo ante el Real Madrid

Kane, que no jugó el viernes pasado en el amistoso contra Uruguay, que concluyó con empate 1-1, ha sufrido "un problema menor" en el entrenamiento previo al duelo contra Japón y no participará en el último amistoso de este parón por fútbol de selecciones con los suyos. El Bayern de Múnich se enfrenta al Real Madrid el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final del máximo torneo continental, en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, y la vuelta será en Alemania ocho días después.