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Harry Kane, tocado a pocos días del duelo ante el Real Madrid

El delantero Harry Kane, del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se ha hecho daño en un entrenamiento, según informó la Federación inglesa de fútbol cuando resta una semana para el enfrentamiento entre el club germano y el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

EFE

Madrid |

Harry Kane, tocado a pocos días del duelo ante el Real Madrid
Harry Kane, tocado a pocos días del duelo ante el Real Madrid | Agencia EFE

Kane, que no jugó el viernes pasado en el amistoso contra Uruguay, que concluyó con empate 1-1, ha sufrido "un problema menor" en el entrenamiento previo al duelo contra Japón y no participará en el último amistoso de este parón por fútbol de selecciones con los suyos. El Bayern de Múnich se enfrenta al Real Madrid el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final del máximo torneo continental, en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, y la vuelta será en Alemania ocho días después.

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