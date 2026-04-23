Güler, duda para enfrentarse al Betis por unas molestias musculares

El medio turco se podría perder un choque en el que el equipo de Álvaro Arbeloa peleará por recortar distancias al Barcelona, líder y a nueve puntos de diferencia cuando apenas quedan 18 en disputa para terminar el campeonato. Güler se podría unir a las ausencias seguras de Rodrygo Goes y de Thibaut Courtois y a las más que probables de Éder Militao y Raúl Asencio, que ya completa carreras en solitario después de superar una gastroenterocolitis.

Militao, que fue sustituido casi al final de la primera parte del choque frente al Alavés, no parece sufrir nada grave, aunque como confirmó Arbeloa en rueda de prensa, habrá que esperar a los resultados definitivos de las pruebas médicas a las que será sometido el brasileño. "Militao tiene una resonancia ahora y parece que se quedará en un susto. Pero no se sabe el alcance. Estamos tranquilos", informó el técnico del Real Madrid.