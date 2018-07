Guardiola sobre Miguel Cardenal: "Es el memos indicado para hablar de manipulación"

En unas declaraciones al corresponsal del diario 'Ara' en Múnich, Guardiola ha respondido al secretario de Estado, quien dijo a la agencia alemana DPA: "El caso de Guardiola explica muchas cosas de lo que está pasando en Cataluña. Es el caso de una grandísima manipulación".

"Me parece que ni a él ni el partido al cual representa (PP) son los más indicados para hablar de manipulaciones. No es preciso eso. Me pidieron un acto sobre el deporte catalán, de cómo serían las secciones si tuviésemos un Estado propio, y lo hice con total libertad, como he hecho toda mi vida, en que he hecho lo que me ha dado la gana, equivocándome o no. Lo volvería a hacer, 200 veces más", ha dicho el extécnico del FC Barcelona.

Guardiola participó en la campaña 'Guanyarem' ('Ganaremos') en la que una serie de deportistas catalanes ha avalado que Cataluña pueda tener federaciones propias para competir internacionalmente, sabiendo o no de antemano que la fotografía que enviaron para ser propagada en los medios iba a utilizarse para este fin.

Algunos deportistas mostraron posteriormente su descontento ya que entendían que la campaña sólo pretendía colaborar con el deporte catalán.

"Es la mayor manipulación que he visto en mi vida. Guardiola ha participado. No sé si intencionadamente o no, pero Guardiola ha participado desde el momento que él es candidato por una lista electoral ('Junts pel sí') y ha hecho el vídeo que parece querer decir que todos los que han firmado piensan lo mismo que él", precisó Cardenal.

"Me gustaría pedirle a Guardiola, que creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y cuya aportación al fútbol español es indispensable para entender lo que ha hecho la selección española, que se dé cuenta de la manipulación en la que le han introducido y salga a defender la libertad de sus compañeros deportistas que han sido utilizados, contra su voluntad y muchos de ellos contra su pensamiento", añadió el máximo representante del CSD.

Frente a estas declaraciones, hoy Guardiola ha contestado: "Todos los deportistas que han participado lo han hecho con total libertad, y los que no lo han hecho también han actuado así, porque aquí a nadie se obliga. Porque los deportistas normalmente hemos de aprender a tomar decisiones cada cinco minutos en el campo, o fuera del campo cuando eres entrenador. Esto lo aprendes cuando eres pequeño".

"Y cuando aprendes a tomar decisiones cada cinco minutos, aprendes a no ser manipulado, sino a adoptar decisiones porque te conviene. Quizá él (Cardenal) no sabe de qué va esto. Lo que es evidente es que seguramente debe haber ganado puntos para continuar siendo secretario de Estado, porque los suyos estarán muy contentos", ha añadido.

Finalmente, Guardiola mostró su enfado y lo extendió a las filas populares: "Por favor, después de lo que ha pasado en los últimos años en el partido (PP) que representa, deberían tener un poco más de sentido de la vergüenza". "Después de todo lo que ha sucedido en su partido político, después de todos los casos que han llegado a pasar, no entiendo cómo aún tienen el coraje, el valor de meterse con deportistas que han hecho grande España, Cataluña y el deporte", ha concluido.