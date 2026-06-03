De la Fuente: "Tenemos la asignatura pendiente de ganar un Mundial”

Luis de la Fuente, seleccionador español, comparó, al ser cuestionado por ello, su selección con la que fue campeona en Sudáfrica 2010 y estableció similitudes en “la convivencia y el compromiso” de unos jugadores que tienen por delante “la asignatura pendiente de ganar un Mundial”

A por la segunda estrella

“¿Cuál es mejor? Las dos son muy buenas, no sabría decirte cuál es mejor. Nosotros tenemos la asignatura pendiente de alcanzar un hito histórico como fue ganar un Mundial, pero tenemos todo para ello”, dijo en rueda de prensa.

“La similitud más importante es la convivencia y compromiso. Vicente del Bosque me cuenta muchas cosas de lo que vivió en 2010 y me recuerdan a la actual”, añadió.

Luis de la fuente aseguró, además, sentirse “muy feliz” de poder ser seleccionador de España en un Mundial.

“Feliz, emocionado, contento… Voy a vivir la ilusión de cualquier entrenador. Estoy feliz. Y porque veo a un grupo de trabajo, todos, con una emoción y una ilusión muy grande. Tenemos ganas de estar allí”, aseguró.

Torneo al que España llega como favorita en los pronósticos, condición que también le otorga la inteligencia artificial.

“La IA me parece fantástica, es el futuro… la viviré también, pero confío más en las personas. Valoro más lo que puedan decir profesionales, medios de comunicación y gente que huela el fútbol. Ser favorita no tiene más importancia que un reconocimiento de lo que hemos hecho hasta ahora”, declaró.

“Es un Mundial histórico porque es el que más selecciones hay con posibilidades de ganar”, completó.

Rodri Hernández, capitán

Torneo en el que el capitán será Rodrigo Hernández. “A Rodrigo le corresponde ser capitán. Como Unai Simón, Ferran y Mikel Oyarzabal. Tenemos suerte de contar con capitanes de ese perfil y del legado que han dejado Morata y Carvajal. Rodrigo sabe desempeñar esa categoría y lo vive con esa capacidad de líder indispensable para desarrollar esa función”, ponderó.

España disputará su primer amistoso, este jueves 4 de junio ante Irak, en el que no contará con los jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones el pasado sábado.

Tres de ellos, los del Arsenal, David Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi, tras perder ante el París Saint-Germain y Luis de la Fuente se mostró orgulloso de ellos.

“Me gustaría haber perdido durante los 15 años que fui profesional, 15 ‘Champions’. Estar en una final de la ‘Champions’ y llegar hasta los penaltis… tienen que estar orgullosos de ser campeones de Liga, finalistas de ‘Champions’... Van a venir muy contentos”, señaló.