Flick critica al VAR por no revisar unas manos de Pubill tras un saque de Musso

Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en el que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de que sacara Juan Musso y lo volvió a servir al portero. "La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido. En este sentido, Flick ha señalado que el asistente VAR sí que estaba "centrado" en la acción que acabó en roja a Cubarsí al filo del descanso y ha explicado que no le han dado "ninguna explicación" sobre las manos de Pubill. "Era mejor no hablar con él (el árbitro). Tenemos que aceptarlo y estar centrado en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir y tenemos que luchar", ha añadido.

Con todo, ha elogiado Flick el rendimiento de sus jugadores, que han tenido "muchas oportunidades" para marcar gol, y les ha instado a seguir luchando con vistas al partido de vuelta que se disputará en el Metropolitano. "Claro que creemos en nosotros porque en la segunda parte con un jugador menos lo hemos hecho muy bien y ellos también tienen calidad. No ha sido fácil defenderlos, pero nosotros hemos tenido oportunidades", ha comentado. El preparador germano ha elogiado a Lamine Yamal -"ha hecho un partido fantástico", ha dicho- y ha pedido que los árbitros deben proteger más a futbolistas como el internacional español. Asimismo, ha explicado que Pedri ha sido sustituido tras el descanso porque arrastraba unas "pequeñas molestias". Por último, se ha mostrado convencido de las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Metropolitano. "Tenemos que aceptar este resultado y estar centrados en el partido del próximo martes. Tenemos calidad y jugadores que pueden decidir, y tenemos que luchar", ha comentado Flick.