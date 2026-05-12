Flick confirma su renovación con el Barça hasta 2028

"Estoy muy contento, esto me da la confianza necesaria para seguir trabajando uno o dos años más. Creo que muchos entrenadores estarían muy contentos si firmaran un contrato de tres o cuatro años. Pero en el caso del Barça va bien limitarlo", señaló el técnico alemán en rueda de prensa, en la previa del duelo contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. "Ha sido un muy buen acuerdo por ambas partes, me han demostrado que es el lugar donde quiero estar, es un compromiso por nuestra parte también, más duro que esta temporada para alcanzar nuevas metas y títulos. Todo el mundo tiene el sueño de la Champions y lo intentaremos de nuevo. Me siento agradecido", añadió.

El preparador blaugrana aseguró además que ya trabaja junto a la dirección deportiva en la planificación de la próxima temporada. "Tenemos clara qué posición hay que reforzar tanto yo como la directiva. Lo hemos estado hablando mucho estas últimas semanas y meses pero todavía es un trabajo que no hemos terminado de hacer", explicó. Flick también fue preguntado por el futuro de Marcus Rashford y Robert Lewandowski. "Al final de la temporada lo analizaremos todo y veremos qué ocurre. Marcus nos ha dado mucho, sus cifras son buenas, estoy contento y agradezco su trabajo", comentó sobre el delantero inglés. "De Robert qué más puedo decir. He ganado títulos con él, estoy muy orgulloso de ser entrenador de un jugador tan increíble como este, pero las cosas son como son y veremos qué ocurre la temporada que viene", manifestó.

En lo estrictamente deportivo, Flick aseguró que su equipo está preparado para seguir compitiendo pese a las celebraciones por el título liguero conquistado el domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou y la multitudinaria rúa del lunes por Barcelona. "Hemos celebrado mucho pero también es posible seguir jugando bien. Nuestro objetivo es conseguir los 100 puntos y para esto hay que ganar los tres partidos", afirmó el entrenador alemán. Flick reconoció que habrá cambios en estas últimas jornadas, aunque insistió en la importancia del grupo. "Tras el partido dije que sería difícil decidir quién jugaría en el once inicial. Jules lo ha dado todo por este equipo. No sabía si estaría del todo satisfecho con esta decisión pero la ha aceptado. Somos un equipo y necesitamos a cada jugador, veremos mañana", comentó sobre Jules Koundé.

También elogió el equilibrio entre la cantera y los fichajes realizados por el club. "Se trata de encontrar la combinación adecuada entre jugadores de La Masia y los que ha fichado el club. Necesitamos jugadores top y tenemos una combinación ideal entre los dos", valoró. Sobre Alejandro Balde, explicó que ha hablado con él tras su regreso de la lesión. "Ha mejorado, ha subido de nivel, pero como ya le he comentado tiene que dar un paso más. Es un buen jugador pero tiene que demostrarlo, se trata de ir mejorando cada día y esto es lo que quiero de él", apuntó, además de destacar el "nivel fantástico" mostrado por João Cancelo.

El entrenador alemán también habló sobre el liderazgo dentro del vestuario. "Tenemos diferentes tipos de líderes. Cuando Gavi llegó después de su lesión cualquiera puede ver que es el corazón de este equipo en cada entrenamiento en el que ha participado", dijo sobre Gavi. "Pedri también lo es, con el balón. Eric también lo es, y obviamente tenemos a los capitanes como Frenkie, Ronald o Rapha, ellos también son líderes. Lo más importante para mí es la comunicación en el terreno de juego", añadió en referencia a Pedri, Eric García, Frenkie de Jong, Ronald Araújo y Raphinha. Además, destacó la evolución del equipo en el tramo decisivo de la temporada. "Hemos mejorado mucho durante estos últimos dos meses, es fantástico y ha sido la clave de nuestra victoria ante el Madrid. Somos el equipo con menos goles encajados, nadie se lo hubiera imaginado", celebró.