La Federación Francesa pone fecha al posible fichaje de Zidane como seleccionador

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol , Noel Le Graet, ha hablado sobre los rumores que colocan a Zidane en el banquillo de la selección gala. Asegura que "no existe un debate Deschamps - Zidane ", aunque pone una fecha para su posible llegada.

Tras la dimisión de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid su nombre no ha dejado de sonar en Francia para el puesto de seleccionador, una amenaza para el actual técnico, Didier Deschamps, que quiere espantar el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet.

"No hay ningún debate. Zidane lo dejó sin tener ningún proyecto, Didier tiene contrato hasta 2020. Un debate Didier-Zizou no existe", aseguró Le Graet en una entrevista que hoy publica el diario "L'Équipe". El presidente de la FFF se deshizo, sin embargo, en elogios por el extécnico madridista, aunque aseguró que en su proyecto no figura por el momento prescindir de Deschamps.

"Tiene el perfil de seleccionador de forma incontestable. Está bien aceptado por la opinión pública, los resultados le avalan. Pero siempre está el tiempo de los contratos, de los resultados. No figura en el orden del día, no antes de 2020 o 2022", dijo.

"Un enorme entrenador"

Le Graet aseguró que desconocía que Zizou iba a dejar el cargo en el Real Madrid, que le sorprendió, y le definió como un entrenador "excepcional".

"Para otro entrenador ganar tres Ligas de Campeones no va a ser fácil. Ha decidido parar. En ese puesto hay mucha presión. No es fácil tener que ganar siempre. Es un enorme entrenador, no tendrá problemas en su futuro", dijo.

Aunque se mostró satisfecho del rendimiento de Francia a diez días del inicio del Mundial, Le Graet aseguró que su selección "está entre las mejores pero no es la mejor" y reiteró que el objetivo es llegar a las semifinales.