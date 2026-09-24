Fabián recuerda en Radioestadio Noche el sacrificio que hizo su madre por él: "Siempre miró por mi felicidad"

Fabián Ruiz le contó a Edu Pidal en Radioestadio noche lo importante que ha sido su madre en su vida y en su carrera deportiva. Chari Peña ya se hizo conocida cuando, en la campaña de abonados del Betis en la temporada 2018/2019, apareció en el vídeo promocional mientras realizaba su trabajo de limpieza en la Ciudad Deportiva del propio Real Betis.

Años antes de este trabajo, Fabián le confesaba a Edu Pidal el "complicado" inicio que tuvieron en la familia para que llegase a realizar su sueño de entrenar en las categorías inferiores del Betis. "Jugaba en una escuela de fútbol, fuimos a un torneo y el Betis se fijó en mí. Empecé con ocho años en la cantera del Betis, al principio íbamos yo y otro compañero, se iban turnando nuestras madres para llevarnos. Una vez que fui creciendo, ya le tocaba a mi madre, y en ese momento económicamente no estábamos en las mejores condiciones", relata Fabián.

El centrocampista español recuerda que era "difícil" seguir la rutina diaria de llevarle a entrenar, por el coste económico que suponía y el sacrificio para su madre: "En ese momento, no me daba cuenta. Fue duro. Cuando fui creciendo, llegó una etapa donde el Betis hizo un gran esfuerzo y puso a trabajar a mi madre en el club. Ya con 14 o 15 años venían otros equipos y ofrecían también buenas condiciones. Ahí mi madre solamente me preguntaba 'dónde quieres jugar' y yo decía en el Betis, pero detrás había condiciones que no me decían".

El esfuerzo del Betis y la etapa en el Nápoles en la que su madre dejó de trabajar

"Mi madre siempre miró por la felicidad mía y el Betis hizo un gran esfuerzo. Trabajaba por las mañanas para que tuviese tiempo para llevarme a mí por las tardes, hasta que llegó un punto en el que salto al primer equipo y entrenaba por las mañanas, entonces yo me iba con ella a trabajar por las mañanas temprano, dormía en el coche, esperando a que fuese la hora de entrenar y ella venía, me despertaba, entonces ya iba a entrenar", seguía recordando Fabián, que reconoce que al inicio sentía "vergüenza" al ver a su madre en la Ciudad Deportiva, la que limpiaba a diario.

Pasados los años, el Nápoles hizo un desembolso importante por Fabián: 30 millones de euros pagó el club italiano. Fue aquella época en la que el jugador se dio cuenta de lo que había tenido: "Ahí me di cuenta de lo que realmente tenía a mi lado todos los días y en ese momento le digo que deje de trabajar, que ese era mi sueño, permitirme que mi madre no trabajara más. Ese fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, como ganar un trofeo de fútbol".