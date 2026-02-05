España volverá a pelear por el trono europeo ocho años después

La selección española dominó gran parte del encuentro y volvió a mostrar la solidez que le ha acompañado durante todo el campeonato, aunque tuvo que emplearse a fondo para frenar a un rival que nunca dejó de creer en sus opciones. Ahora sólo queda un último paso, 40 minutos decisivos, para recuperar el trono continental que España perdió precisamente en el Stozice Arena en 2018 ante Portugal. Croacia planteó un duelo físico desde el inicio, cerrando espacios en defensa y tratando de cortar las líneas de pase españolas mientras buscaba balones directos a sus pívots. Esa presión restó fluidez al juego ofensivo de los de Velasco, que aun así asumieron el control del partido y mantuvieron la iniciativa.

Las primeras ocasiones llegaron con cuentagotas: un remate al palo de Antonio tras un rechace de Kustura y un mano a mano de Gordillo avisaron del peligro español en unos primeros minutos marcados también por las faltas acumuladas en ambos equipos. El premio al dominio llegó en el minuto 13, cuando Pablo Ramírez definió con sangre fría tras un gran pase filtrado de Cortés para abrir el marcador. El gol dio mayor confianza a España, aunque Croacia estuvo cerca del empate poco antes del descanso en un error en la salida de balón que Cecilio salvó bajo palos. Apenas un minuto después, Mellado amplió la ventaja con un disparo raso que parecía encarrilar el encuentro antes del intermedio.

Tras la reanudación, el conjunto croata dio un paso al frente y aumentó la presión, complicando la salida de balón española. En ese momento emergió la figura de Dídac, decisivo bajo palos con varias intervenciones de mérito que sostuvieron al equipo en los momentos más incómodos. España tuvo que recurrir a su versión más sólida y trabajadora para resistir las acometidas rivales. A falta de cuatro minutos y medio, Croacia apostó por el juego de cinco, con Franko Jelovčić, y encontró el gol tras una acción desafortunada que terminó en propia puerta de Rivillos.

La tensión creció aún más cuando Sekulic estrelló un lanzamiento de falta en el larguero. Fueron minutos finales de máxima exigencia, de resistencia y concentración, en los que España supo sufrir para asegurar una victoria que la coloca de nuevo a las puertas de la gloria continental. Sólo queda un último esfuerzo para volver a levantar el título europeo ante Portugal en la final de este sábado.