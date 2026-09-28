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La España de De la Fuente sigue intratable: "No se permite ni un día de bajo nivel"

La Roja vuelve dos meses después de proclamarse campeona del Mundo y asalta Wembley en un partidazo que terminó 2-3.

ondacero.es

Madrid |

La España de De la Fuente sigue intratable: "No se permite ni un día de bajo nivel"

Este sábado volvimos a ver a la selección española de Luis de la Fuente poco más de dos meses después de proclamarse campeona del Mundo en Estados Unidos y lo cierto es que no defraudó en un escenario importante como Wembley en el inicio de una nueva edición de la UEFA Nations League.

España se medía a Inglaterra y tan solo necesitó dos minutos para hacer el primer tanto. Marcó Lamine Yamal, aunque luego Inglaterra remontó con goles de Gordon y Kane, pero los cambios de De la Fuente en la segunda parte llevaron a España a otra remontada con goles de Baena y Oyarzabal.

Tres cambios hizo el técnico con respecto a la final del Mundial, uno de ellos obligado por la lesión de Pedro Porro. Pubill fue quien ocupó el lateral derecho, Nico Williams fue titular como extremo izquierdo y Ferran Torres como delantero.

Dos meses después volvemos a ver a una selección española que sigue maravillando y que algunos se atreven ya a compararla con la generación dorada que ganó dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012.

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