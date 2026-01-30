España alcanza los cuartos con una goleada histórica ante Bélgica

El conjunto dirigido por Jesús Velasco resolvió el encuentro en los primeros minutos y ya centra su atención en el rival del próximo domingo. Además, el duelo quedará para la historia como la primera vez que la selección española alcanza los diez goles en un partido de un Europeo. El encuentro se encarriló muy pronto. A los tres minutos, Rivera abrió el marcador tras un robo en la presión española sobre Rahou y, apenas tres minutos después, Antonio amplió la ventaja con un potente lanzamiento de falta directa. Bélgica reaccionó con una acción de calidad individual, una sutil picada de Gréllo que devolvió algo de incertidumbre al marcador, pero la respuesta española fue inmediata.

Sólo doce segundos después, Raya hacía el 3-1 y, veinte segundos más tarde, un nuevo remate del propio Raya, desviado por Pablo Ramírez, se convertía en el cuarto tanto. Bélgica intentó frenar la avalancha, al menos en el resultado, y lo consiguió durante algunos minutos. El dominio seguía siendo claramente español, con Vrancken sosteniendo a los suyos bajo palos y Rahou como principal referencia ofensiva belga gracias a sus acciones individuales. Aun así, el control del juego y de las ocasiones continuó del lado español hasta el descanso.

La segunda parte volvió a comenzar de forma demoledora. A los 46 segundos, Pablo Ramírez anotó un gran gol por la escuadra tras girarse ante Gréllo y, cuatro minutos después, Cecilio aprovechaba un rechace en el área para estrenarse en el Europeo. El partido entró entonces en una fase de menor ritmo, aunque España no renunció a seguir ampliando la ventaja. En el minuto 27, en apenas doce segundos, Adolfo y Mellado elevaron el marcador hasta el 8-1.

Con el paso de los minutos, los goles siguieron cayendo. Cecilio volvió a marcar y Raya completó su noche con el décimo tanto español. En los instantes finales, Bachar y Rahou maquillaron el resultado para Bélgica y evitaron que el encuentro se convirtiera en la mayor goleada de la historia del Europeo. Un triunfo que confirma el liderato de grupo, el pase a cuartos y el excelente momento del combinado español en el torneo.