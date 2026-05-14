Enrique Riquelme decidirá "en los próximos días" si se presenta a las elecciones del Real Madrid y pide a Florentino "un proceso más amplio"

Enrique Riquelme, el presidente del grupo Cox y empresario que suena como rival de Florentino Pérez en las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha anunciado que decidirá "en los próximos días" si se presenta como candidato.

"Decidiré en los próximos días si cogemos el guante. Veremos si cogemos el guante en los próximos días y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido", ha dicho en Ciudad de México durante el foro de El Financiero sobre la posibilidad de aspirar a la presidencia del equipo. "Como madridista, siempre estaré disponible. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", añadía.

Además, ha publicado una carta abierta, publicada por el diario Marca y firmada en su condición de socio número 43.858 en la que dice que cuenta con "capacidad económica y experiencia financiera" que requiere una entidad como el conjunto blanco.

Creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión

Asimismo, le pide a Florentino Pérez "un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna".

Riquelme insiste en la necesidad de abrir un diálogo para acordar un proceso electoral "más amplio" que "permita y fomente la participación real de los socios" ante la posibilidad de "una convocatoria inminente y veloz". "Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión", ha subrayado.

El empresario recalca que se cumplen casi 20 años "sin un proceso electoral participativo" y los plazos reglados "no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas". Por eso, ha pedido la ampliación de los plazos del proceso para que "los socios repartidos por toda España y en el extranjero tengan tiempo para dialogar sobre cómo preservar los valores que han hecho eterno a este club".

Por eso ha mostrado su "plena disposición" a Florentino para "dialogar conjuntamente en los próximos días". "Un proceso acordado para esta convocatoria que permita asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna", concluye la misiva.