Florentino Pérez, sobre la amenaza del Barça con denunciar al Real Madrid: "Harían muy bien si creen que nos tienen que demandar"

Florentino Pérez ha concedido su primera entrevista en televisión después de la histórica rueda de prensa en Valdebebas en la que cargó duramente contra la prensa, a la que acusó de organizar una "confabulación" contra el Real Madrid para generar caos. Ha sido en El chiringuito, donde ha reiterado el mismo mensaje, aunque ha dejado algunas declaraciones novedosas.

Tras la rueda de prensa y atacar al Barça por el caso Negreira, el club culé lanzó un comunicado en el que anunciaba que estudiaría acciones legales. Preguntado por esto, el presidente del Real Madrid ha asegurado que "Haría muy bien en hacerlo si cree que me tiene que demandar". Según Pérez es "más fácil ganar una Champions que una Liga" y el Real Madrid es el "primero que se presenta como perjudicado".

Así las cosas, ha señalado que la relación con el Barça está "completamente rota", al tiempo que ha indicado que no quiere tener relación "con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas". Ha vuelto a catalogar al caso Negreira como "el mayor escándalo de corrupción" en la historia del fútbol y que no es posible que a día de hoy sigan arbitrando colegiados de esa época.

Asimismo, ha cargado contra LaLiga, a la que ha acusado de "cómplice porque no dice nada" y ser "enemiga" del Real Madrid. "Lo que sí ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero, pero no dice para qué. (...) Dicen que para hacer informes, no existen esos informes. Blanco y en botella", ha sentenciado.

Es una campaña orquestada

Durante la entrevista de algo más de 40 minutos de duración, Florentino Pérez ha sostenido las declaraciones que realizó en Valdebebas acerca de que "hay periodistas dedicados exclusivamente a decir que el Madrid es un caos". Por eso ha comentado que es su "obligación" meterse con los periodistas, para "defender a los dueños del Madrid", que son los socios.

"Es una campaña orquestada, conozco a los periodistas que están. Porque yo no hago entrevistas. Yo heredé este club en una época donde mandaba un periodista, que no puedo decir su nombre, y quieren influir en el Madrid", ha añadido.

Sobre las acusaciones de machismo, se ha preguntado si es que "ahora se saca todo de madre" y si decir "esta niña, ¿es despectivo? La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra no se la daba". En cuanto a la periodista a la que acusó de no tener ni idea de fútbol ha explicado a que se refería a que "ella no es periodista deportiva".

Sobre Xabi Alonso, Vinicius y Mbappé

Preguntado por Xabi Alonso, ha indicado que no se equivocó al ficharle, pero que "se dieron unas circunstancias de que no hicimos pretemporada y físicamente te caes". Además, ha negado que hable con los jugadores, que les haya dado el poder del vestuario o que él ponga a los entrenadores.

"Me dicen: '¿Va a venir Mou?'. Primero, esto no toca, y segundo, tenemos un director general. A lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo.". Sobre Mbappé le ha calificado como "el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento", mientras que sobre la renovación de Vinicius ha comentado que "queda toda la temporada para hablar".