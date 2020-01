La emotiva e impactante charla de Ferdinand al infantil del United tras perder 9-0 ante el City

"SI NO OS DUELE, NO DEBERÍAS ESTAR AQUÍ"

El exjugador y leyenda del Manchester United irrumpió en el vestuario del infantil de los Red Devils tras la dolorosa derrota que sufrieron (9-0) ante el City: "Tenéis que aprender que el escudo del Manchester United no es una broma. Apuesto a que algunos habéis venido pensando en esa derrota todavía. Y todos deberías. Si no estáis avergonzados, decepcionados, si no os duele... no deberíais estar en un equipo de fútbol".