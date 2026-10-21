Edu Pidal: "En París al Barça le pusieron los pies en la tierra"

Madrugo para contarte que a este Barça aún no le da para aguantar un intercambio de golpes con el París Saint Germain. Me llama la atención cómo Luis Enrique es capaz de conseguir que estrellas de primer nivel se impliquen en el trabajo defensivo, en la presión arriba, en el repliegue... Y que aún les quede aire en los pulmones para lanzar ataques muy verticales, de acabar todas las jugadas con peligro y de dominar de esa manera a un equipo que, de momento, se pasea en LaLiga en España.

Me sorprende porque ha ganado las dos últimas Champions y dicen los entrenadores de éxito que lo más difícil es motivar a un equipo que ya lo ha ganado todo. Pues lo consigue.

Luis Enrique es un entrenador descomunal, una suerte para el PSG, que vio pasar por allí a todas las grandes estrellas de los últimos años, pero que solo logró ganar en Europa cuando el asturiano ordenó ese vestuario.

Lo que pasó en París es que al Barça le pusieron los pies en la tierra, pero tengo la impresión de que, aunque perdió el partido, no perdió la confianza, porque el descanso de Rodri se explica porque el domingo jugarán el Clásico.

En cambio, el Real Madrid juega esta noche con el Leipzig y debería de ganar con cualquier alineación. Tiene la oportunidad de dar descanso, de probar posiciones, de dar minutos a los menos habituales... Puede hacer lo que quiera, porque se le medirá por lo que haga en el Camp Nou, no por lo que haga esta noche.

Hasta que lleguen las eliminatorias, el nuevo formato de la Champions permite tropiezos. Pero nunca se permitiría que el Madrid acabe el mes de octubre a nueve puntos del Barça. Eso ya no sería un tropiezo, sería una zancadilla de la que puede que Mou no se levante.