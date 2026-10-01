Edu Pidal: "El final de un jugador como Cristiano Ronaldo con su país tiene que ser otro, a la altura de su leyenda"

Madrugo para contarte que ayer visité a Thibaut Courtois en su casa y, en Radioestadio Noche, descubrí a un conversador fantástico, natural, sincero y autocrítico. Con él mismo y con sus equipos.

Courtois suele hacer lo contrario de lo que hace en la portería, porque con el micrófono de Onda Cero no despejó preguntas ni usó tópicos. Es inteligente y talentoso. Me contó que habla más de ocho idiomas. Domina perfectamente el holandés, el francés, el español y el inglés. Y habla bien alemán, italiano, portugués y hebreo, por su mujer. Podría haber sido profesional del voleibol, pero escogió el fútbol. Empezó como lateral izquierdo, pero acabó de portero con diez años y nadie le movió de la portería desde entonces.

Courtois es un muy especial porque es poco habitual encontrar a un jugador de fútbol que sea capaz de reflexionar sobre un partido, a mil revoluciones, nada más terminar, con la precisión y la profundidad con la que lo hace el belga. Transcribes su opinión y da para una columna propia de Segurola.

Merece la pena que rescates ese ratito de radio que nos regaló en Onda Cero y que intenté no estropear, porque el programa lo podría hecho el propio Courtois.

Pero tuve que dejar un rato también para explicar lo que en Portugal llaman ya ´El caso Cristiano’. Ronaldo abandonó ayer la concentración de su selección en Copenhague, molesto con su entrenador por haberlo puesto a calentar en el segundo partido de esta semana para, finalmente, no tener ni un minuto.

Tampoco iba a jugar el tercero, hoy jueves. Mandó que su avión privado fuese a Dinamarca a recogerlo y de madrugada aterrizó en Madrid. Es la ventaja de tener un avión. Si yo me cojo ese calentón, como mínimo tengo que esperarme al día siguiente.

El caso es que el final de un jugador como Cristiano con su país tiene que ser otro, a la altura de su leyenda. Supongo que no es tan fácil saber cuando es el momento de cerrar tú la puerta para que no te den un portazo.