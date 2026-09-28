Edu Pidal: "España tiene ahora el reto más complicado: seguir ganando cuando ya lo has ganado todo"

Madrugo para contarte que la selección española de fútbol sigue como la dejamos en julio: en modo victoria e imparable. Estrenamos la segunda estrella en un estadio emblemático como Wembley y, tras ganar a Inglaterra, suman ya 39 partidos oficiales sin perder.

Es una racha que no tiene nada de casual. España es actualmente campeona de Europa y campeona del Mundo y, probablemente, colará a varios de sus jugadores entre los diez primeros en la gala de entrega del próximo Balón de Oro.

Son más de tres años sin perder un partido, es la fe inquebrantable para levantar encuentros en los peores momentos y ganar cuando lo mereces. La Roja tiene ahora el reto más complicado, que es seguir ganando cuando ya lo has ganado todo y podemos empezar a comparar esta selección con aquella inolvidable que dominó el mundo entre 2008 y 2012.

Es legítimo el debate por resultados, por títulos, por números... Pero si comparamos jugador por jugador, recuerdas a Casillas, Puyol, Piqué, Ramos, Xavi, Iniesta, Busquets, Villa, Torres, Cesc… Seguramente sólo Cucurella y Lamine son mejores que su par. Quizás Rodrigo. Luego, dependerá de los gustos de cada uno. O de las fobias.

En el fútbol actual, España domina todos los registros y tiene recursos para sentenciar los partidos con los suplentes. Los goles de los jugadores que De la Fuente saca desde el banquillo son brutales.

España es campeona del Mundo, masculina y femenina, y campeona de Europa, número 1 del ranking FIFA, campeona olímpica. Ayer sumamos un título más, el Mundial sub-20 femenino de Polonia. Nos queda por confirmar la organización de la final del Mundial 2030. Si es por títulos, ahí te los he enumerado. El inconveniente es que la decisión es política. El rival, Marruecos; y el que decide, Infantino. Mala mezcla…