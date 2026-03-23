El post de Radioestadio

Edu García, sobre el mundial del fútbol: "La pasión por el presente y el futuro de La Roja es casi el único aliciente"

El director de Radioestadio ha criticado las primeras consecuencias de "la doctrina Trump" que ha impedido la entrada de jugadores haitianos en Estados Unidos para jugar la Champions Cup.

Edu García

Madrid |

Jugadores haitianos de un equipo jamaicano como el Mount Pleasant no pudieron jugar en Los Ángeles ante los Galaxy en la Champions Cup por no habérseles concedido visado. Perdieron 3-0. Primeros efectos de la doctrina Trump de "esta es mi casa y entra quien yo digo". Y punto.

Haití, Irán, Costa de Marfil, Túnez, Egipto y Senegal están en la lista vetada por la política migratoria norteamericana. Infantino presume de que hay excepciones para futbolistas y cuerpos técnicos, pero los precedentes son los que son. El controvertido mandamás "fifo" es el que no ha calificado la expropiación de la Copa de África a los senegaleses precisamente. Que dos meses después se aplique un reglamento y no en el momento de la supuesta infracción, dice muy poco de una decisión que aspira a hacer justicia.

Las motivaciones de este tipo de organismos no atienden a estándares convencionales, aunque mira, el mundo ha estado regido más sesudamente en otras épocas. Nosotros a la nuestra, si los argentinos han adornado su miedo a jugar con los nuestros, lo asumimos y a otra cosa. Nos testaremos con Serbia el viernes y con Egipto cerrando el mes. Hoy veremos a los internacionales desfilar con sus trolleys por la pasarela de Las Rozas al ritmo de sus sonrisas.

La Selección ya es terapia y más a estas alturas de curso. Es como un retiro de balneario donde los baños son tácticos y no con espuma de jacuzzi. La pasión por el presente y el futuro de La Roja es casi el único aliciente de un Mundial que apetece poco.

El de atletismo en Polonia salió redondo. Qué maravilloso es ver a los atletas coger la bandera con ansia sincera, aunque luego vayan dos al aeropuerto a ver el brillo de sus medallas. Pocas becas, escaso dinero y muchísimas recompensas.

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