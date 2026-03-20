Edu García muestra su cautela con el éxito de Thiago Pitarch: "Hay una obscena subasta por el talentoso chaval"

Ha rozado lo pletórico la semana haciendo olvidar los tropezones iniciales en Europa. Los que querían quemar nuestra liga por insípida, son ahora "desenfundadores" de dedos con latido para reírse de la Premier inglesa siempre tan idolatrada.

No es novedoso que sepamos competir, pero sí destaca el poder del talento joven en nuestros equipos como generación imberbe que afeita rivales sin despeinarse. Los hay de diversa tipología. De los que ya son capaces de ser emulados. Uno con mucha resonancia es Thiago Pitarch, llamado a ser armazón de acero en el Madrid cuya progresión es casi meteórica (de ser jugador suplente del Juvenil B, a titular casi indiscutible en el once de Arbeloa).

Intuyo la efervescencia de las neuronas de un chico de 18 años que se resiste a pestañear por si su sueño es solo eso, pero me sigue dando reparo la ferocidad de los entornos cuando un diamante enseña y asoma su quilate. La gente que lo cinceló desde que apuntó maneras, recibió un frío mail de despedida esta semana: gracias por los servicios prestados, nos vamos a una agencia mayor que nos garantiza más ingresos. ¿Y el contrato firmado? Nada, paparruchas que diría Scrooge.

Esto pasa mucho. Hay una obscena subasta por el talentoso chaval que suele ser tan inmisericorde como el desfilar de captadores por entrenamientos y partidos. No arramplaré con los padres babeantes de codicia, pero sí diré que muchos reciben luego los correctivos correspondientes.

Y te cuento esto en un viernes de lista porque en días veremos a España de nuevo, aunque no de “Finalissima”. Luis de la Fuente elige en horas a su coro. Thiago, con la Rojita. Tendrá tiempo de debutar con un Seleccionador tan observador… con el que, además, ya comparten representantes