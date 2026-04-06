Edu García, después de los cánticos racistas en Barcelona: "Los ocho siglos de cultura musulmana deberían servir de orgullo"

Está a las puertas la Champions decisiva para 3 de los nuestros, la Liga se mira al espejo favorecida por los colores azul y grana y la otra cara de la luna nos espera. La marca de Neil la recordamos como imborrable será la huella bochornosa que vimos con la Selección en su paso por Barcelona.

Curioso asistir a cómo asociaciones y agrupaciones y grupetos se han ido quitando de encima la mácula. 20 mil botaron, pero nadie quiere ser el padre de la coreografía. Saltaron rápido la federación, el Consejo Superior, la ministra del ramo y la clase política indignada.

Primero la condena, luego la advertencia por si el oprobio se repite y después la corta reflexión sobre si al planeta global que lo vio… le da por repelernos con los eventos que se nos vienen encima. A ver, que se me entienda ahora: ¡pero si esto es pura moda! Si la entonada racista nos ha metido en el meollo en el que está inmerso medio globo. Para algunos, ya somos molones por este "despertar", por la algarabía contagiosa en el deshacer el camino del respeto y la convivencia.

Cada cerebro rapado tiene su idiosincrasia, muy respetable, pero hasta para el mayor de los negacionistas, lo de los ocho siglos de cultura musulmana en la península deberían tener un algo de poso, digo yo. Y servir de orgullo, no de olvido.

Y claro, en Marruecos se han puesto flamencos levantando el dedo, son muy de carroñear aprovechando su influencia con Infantino y con Trump. No me atrevo a decir que no habrá consecuencias, nos las habremos ganado a pulso. El toque positivo al lunes, con Aday Mara. 2,21 de zaragozano-canario como primer español en meterse en una final universitaria americana con los Michigan de basket. La cintica de la Pilarica que lleva prendida… tiene poder imperecedero.