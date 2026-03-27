Edu García carga contra los errores en los diagnósticos médicos del Real Madrid: "Es de podar responsabilidades al más alto nivel"

Con la bata blanca me pillas en este viernes de Selección, donde los días han ido alternando a crédulos y a recelosos. Un mal etiquetado en una prueba diagnóstica… ¡dos veces! Ni en el consultorio médico de la T.I.A. ideó Ibáñez una dantesca situación así con un TAC de Mortadelo o una ECO de Filemón.

Los errores médicos se dan, lo sabemos. Pero de tan maña dimensión y en dos ocasiones, es de podar responsabilidades al más alto nivel. Los médicos del fútbol suelen ser blanco de ira de presidentes y entrenadores, sus solapas son más prendibles que las del directivo mundial de turno que sigue pariendo calendarios inhumanos año tras año.

También te digo que la cosa de los galenos en el Madrid merece libro o serie Atresplayer. Entran, salen, se relevan, vuelven, se externaliza el servicio, se recupera, se van jugadores en busca de otras manos… Que al crack que te ha costado más de 100 millones en prima de fichaje y al que pagas casi 20 kilos, le escrutes y le diagnostiques la rodilla que no es… carece de justificación. Y menos ese silencio institucional tan estruendoso que debería abochornar a la Presidencia y a toda su cohorte de palmeros.

La cosa de los galenos en el Madrid merece libro o serie Atresplayer

Mucho escándalo con Alcaraz

Te decía lo del atuendo también por nuestro gremio. En la facultad nos dieron nociones de psicología, pero no con suficiente peso como para firmar informes sobre si Alcaraz está o no es crisis mental y de agotamiento. Es deportista y de élite. Y aunque le vemos empoderado, ni es infalible ni lo pretende. Dejemos las alarmas y los titulares de escandalera. El murciano tiene sus rachas como todo hijo de vecino. No dan pagas extras por ser apocalípticos.

Adiós a Marín

No lo ha sido ni Carol Marín en su elegante adiós a las pistas. Agradecida y emocionada como decía Lina Morgan. Leyendaza del bádminton y de Huelva. Pues eso, campeona, gracias por venir.