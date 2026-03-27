EL POST DE RADIOESTADIO

Edu García carga contra los errores en los diagnósticos médicos del Real Madrid: "Es de podar responsabilidades al más alto nivel"

El director de Radiestadio ha señalado la dimensión de los errores de los galenos del equipo merengue, que se vuelven más graves ante el silencio institucional que tiene como norma la institución blanca.

Edu García

Madrid |

Cartela vídeo Edu García, Radioestadio

Con la bata blanca me pillas en este viernes de Selección, donde los días han ido alternando a crédulos y a recelosos. Un mal etiquetado en una prueba diagnóstica… ¡dos veces! Ni en el consultorio médico de la T.I.A. ideó Ibáñez una dantesca situación así con un TAC de Mortadelo o una ECO de Filemón.

Los errores médicos se dan, lo sabemos. Pero de tan maña dimensión y en dos ocasiones, es de podar responsabilidades al más alto nivel. Los médicos del fútbol suelen ser blanco de ira de presidentes y entrenadores, sus solapas son más prendibles que las del directivo mundial de turno que sigue pariendo calendarios inhumanos año tras año.

También te digo que la cosa de los galenos en el Madrid merece libro o serie Atresplayer. Entran, salen, se relevan, vuelven, se externaliza el servicio, se recupera, se van jugadores en busca de otras manos… Que al crack que te ha costado más de 100 millones en prima de fichaje y al que pagas casi 20 kilos, le escrutes y le diagnostiques la rodilla que no es… carece de justificación. Y menos ese silencio institucional tan estruendoso que debería abochornar a la Presidencia y a toda su cohorte de palmeros.

La cosa de los galenos en el Madrid merece libro o serie Atresplayer

Mucho escándalo con Alcaraz

Te decía lo del atuendo también por nuestro gremio. En la facultad nos dieron nociones de psicología, pero no con suficiente peso como para firmar informes sobre si Alcaraz está o no es crisis mental y de agotamiento. Es deportista y de élite. Y aunque le vemos empoderado, ni es infalible ni lo pretende. Dejemos las alarmas y los titulares de escandalera. El murciano tiene sus rachas como todo hijo de vecino. No dan pagas extras por ser apocalípticos.

Adiós a Marín

No lo ha sido ni Carol Marín en su elegante adiós a las pistas. Agradecida y emocionada como decía Lina Morgan. Leyendaza del bádminton y de Huelva. Pues eso, campeona, gracias por venir.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer