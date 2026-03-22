"¡Doblete de Vini para ganar el derbi!": La reacción de Alberto Pereiro a la victoria del Real Madrid ante el Atlético (3-2)

El Real Madrid venció este domingo por 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Fede Valverde, que acabó expulsado, y Vinícius Júnior, por partida doble. El derbi en el Santiago Bernabéu era clave para que los blancos siguieran el ritmo del FC Barcelona en su lucha por el liderato.

El gol de Lookman antes del descanso parecía ser de garantías vista la primera parte. Así sonó en Radioestadio: "¡Gol de Lookman, gol del Atlético de Madrid! Qué jugada del Atleti. La empieza él y solo, empuja y marca el 22". Pero lo cierto es que la locura se apoderó del encuentro en la segunda mitad.

El Real Madrid remontó en apenas tres minutos con un gol de penalti de Vinicius Junior y un tanto de Valverde en una desconexión grave de José María Giménez. "Vini, que ya lo hace maravilla, carrera y para dentro. ¡Marca Vini, Real Vini Junior Madrid!", decía Alberto Pereiro en el primer gol del Madrid (1-1). Poco después llegaba la remontada blanca con Fede Valverde, que fue expulsado en el 77 de partido. "¡Gol del halcón, gol de Federico Valverde! (...) ¡Otro para la saca!". (2-1)

El tanto revolucionó a los merengues. Y cuando más tranquilidad rondaba en el Bernabéu, Molina se inventó un derechazo a la escuadra para poner de nuevo el empate y meter a su equipo en el encuentro. Así sonó el empate en Radioestadio: "¡Qué gol, qué gol de Molina! Y va, qué misil. ¡Pim, pam, pum y para dentro!".

Pero poco más tarde llegaba la remontada del Real Madrid con un golazo de Vinicius: "¡Doblete de Vini Junior para el Madrid, para pelear por LaLiga y para ganar el derbi!". Aun así, los blancos sufrieron ante un Atlético que creyó en el empate; de hecho, Julián Álvarez estrelló un buen disparo en el palo, pero los tres puntos se quedaron en el Bernabéu.