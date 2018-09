Decisivo Griezmann: 79 goles de rojiblanco en Liga para dar 74 puntos al Atlético en cuatro años

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, mantiene inalterable su condición de decisivo, ejemplificada otra vez en el triunfo ante el Rayo, con un gol, el 79 suyo como rojiblanco en la Liga, que vale tres puntos más para su equipo, al que ha dado ya 74 con sus tantos en cuatro años.

No fue su mejor partido ni su mejor gol, aún a la caza del rodaje físico y técnico que le falta en este inicio de curso para sentir la frescura que dan los partidos y la competición. Tampoco del bloque dirigido por Diego Simeone, pero su aparición fue determinante, oportuno para remachar con la zurda un cabezazo de Stefan Savic.

Un gol que vale una victoria, una constante desde hace ya tiempo en el Atlético y en Griezmann, que da continuidad a la racha con la que terminó el pasado curso, 17 goles en los 17 encuentros finales, incluidos dos en la final de la Europa League, y que prosigue ahora, con 18 tantos en sus 20 duelos más recientes con el club rojiblanco.

Ha participado, a la vez, en 29 goles en los últimos 28 choques, con 22 dianas y siete asistencias, una de cada esta temporada de la Liga en dos jornadas, desde el pase del 1-1 que dio a Ángel Correa en la primera cita contra el Valencia al gol que anotó frente al Rayo Vallecano en el estadio Wanda Metropolitano.

"Voy a darlo todo por este club, por estos compañeros. Hicieron todo para que me quedara, para que esté bien, para que esté feliz y ahora me toca a mí devolverle todo el cariño en el campo. El ritmo me va a llegar poco a poco y ojalá siga siendo decisivo", expresó el 7, esencial en 74 puntos del Atlético en la Liga en cuatro años.

Es un 22,6 % de los que ha sumado el equipo en ese periodo de tiempo, con 327 desde 2014-15, cuando llegó al club, hasta la segunda jornada de esta campaña, todas ellas inamovibles del podio de la clasificación al final de cada una por sus goles y todas ellas, a la vez, con Griezmann como su mejor delantero.

También es el más goleador de la era Simeone en el campeonato, con 79 goles. El colombiano Radamel Falcao hizo 43 en dos campañas, por las cuatro y dos partidos de Griezmann. Le siguen Diego Costa, con 40; Fernando Torres, con 27, y Koke Resurrección, con 26. Y el séptimo entre todas las competiciones de la historia del Atlético.

Sólo tiene por delante a Luis Aragonés, el mejor con 172; Adrián Escudero, Francisco Campos, José Eulogio Gárate, Joaquín Peiró y Fernando Torres. Sólo cuatro más superaron los cien goles: Adelardo Rodríguez, Enrique Collar, Josep Juncosa y 'Kun' Agüero.

Porque no sólo ha sido decisivo en la Liga. También en Europa o en la Copa del Rey. El Atlético ha ganado ocho partidos y cuatro eliminatorias continentales a través de sus goles, ya por los 113 en 213 encuentros con su actual equipo, 192 de ellos desde el once.

Sus tantos se dimensionan aún más por su distribución en 85 partidos; 64 como local, en el Vicente Calderón o el Metropolitano, y 49 fuera. En 42 de esos duelos fue el autor del primer gol de su equipo y en 41 fue decisivo para el triunfo o el empate del conjunto rojiblanco. De las últimas referencias goleadoras del Atlético, sólo Falcao presenta mejor promedio (0,76 con 70 tantos en 91 choques) que él, con una media de 0,53 por partido entre todos los torneos.

En esta campaña, suma un gol y una asistencia en tres encuentros, mientras busca su mejor estado físico, condicionado en la actualidad porque su pretemporada comenzó hace sólo 20 días. "Griezmann va subiendo el nivel. Está claro que estamos buscando en el recorrido de los minutos de los partidos que vaya tomando su mejor forma y que es un jugador determinante para nosotros", expone Diego Simeone.