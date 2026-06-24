EN RADIOESTADIO NOCHE

Las cifras de la oferta del Barça por Julián Alvarez: "Son ridículas"

Edu Pidal desvela en Radioestadio Noche la oferta que el Barça trasladó hace unas semanas al club rojiblanco por el argentino.

El Caso Julián estalla en pleno Mundial: "En esto, el Atlético tiene más fuerza que Julián Alvarez"

ondacero.es

Madrid |

Las cifras de la oferta del Barça por Julián Alvarez: "Son ridículas" | Foto: Getty

Julián Alvarez se ha convertido en el principal protagonista de las últimas horas del mercado de fichajes después de que tras el partido entre Argentina y Austria el delantero dijera públicamente que había trasladado al Atlético su intención de abandonar el club.

Mucho se ha hablado del argentino durante los últimos meses, especialmente por el interés de un FC Barcelona que suspira porque se convierta en el sustituto de Lewandowski en la delantera azulgrana.

Pero las relaciones entre Atlético y Barça se han resentido mucho en los últimos tiempos y en el club rojiblanco no han gustado las formas de los blaugranas a la hora de negociar e incluso han anunciado que denunciarán a los de Laporta ante la FIFA.

Según ha podido saber Onda Cero, hace unas semanas el Barça trasladó al Atlético de Madrid una oferta de 100 millones de euros por Julián Alvarez a pagar, eso sí, en muy cómodos plazos.

La directiva culé pretendía pagar ese precio en seis años, haciendo esta primera temporada un pago de 16,6 millones de euros.

Cifras ridículas

Según ha revelado Edu Pidal en Radioestadio Noche, estas cifras se consideran "ridículas" por diferentes ejecutivos del mundo del fútbol y lo que buscan es llegar a un acuerdo para que el Atlético de Madrid financie la operación.

"Demuestran incapacidad económica para afrontar una operación así en las cifras que corresponden a un jugador como Julián Alvarez", explica el director de Radioestadio Noche.

En este sentido, el Barça competiría con otros grandes clubes interesados como el Arsenal o el PSG, que sí tendrían la capacidad económica para realizar el fichaje en las cifras que el Atlético pide.

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