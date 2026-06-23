El Caso Julián estalla en pleno Mundial: "En esto, el Atlético tiene más fuerza que Julián Alvarez"

Julián Alvarez se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la jornada mundialista de este lunes después de haber anunciado públicamente su intención de dejar el Atlético de Madrid. "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", ha dicho el delantero tras la victoria de Argentina ante Austria.

Y es que la araña estaba llamado a ser uno de los nombres del mercado de fichajes después de que desde hace meses se esté especulando con un posible fichaje por el Barça y de que hace unos días el Real Madrid hiciera pública una oferta de 150 millones de euros por él que el Atlético habría rechazado.

Pero no son solo el Barça y el Real Madrid las novias que le han salido a un Julián Alvarez que también interesa a PSG y Arsenal, aunque todo apunta a que el deseo del futbolista es fichar por el equipo azulgrana.

Las declaraciones del delantero no han sentado bien en el Atlético de Madrid, que se plantea denunciar al Barcelona ante la FIFA por intentar fichar al futbolista sin permiso del club, con el que tiene contrato hasta 2030, siguiendo una estrategia similar a la que ya siguieron hace años con Antoine Griezmann.

Julián, que tiene un valor de mercado de 100 millones de euros, no ha pasado este año por su mejor temporada, donde ha sido muy señalado por su rendimiento.

Ha jugado 49 partidos con el Atlético en los que ha marcado 20 goles, un rendimiento lejos de su mejor versión que le ha hecho perder también la titularidad en la delantera de la selección argentina en detrimento de Lautaro Martínez en estos dos primeros partidos del Mundial.