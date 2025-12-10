Marcelino: "Necesitamos ganar y los jugadores lo merecen"

"Cometimos una gran pifia en Chipre. Y esa derrota inesperada nos condena a la buena competición que estábamos realizando. Nos hemos medido a rivales muy complicados como el segundo equipo de Alemania, el club con más títulos de Italia, el campeón de la Europa League y el City. Pero lo de Chipre nos condena. Por culpa del partido de Chipre vamos a remolque", admitió en una rueda de prensa. "En esta competición los pequeños detalles no nos han dejado lograr el primer triunfo, pero vamos a ir a por una victoria que se nos resiste, que queremos, que necesitamos y que, sin duda, los jugadores lo merecen", añadió Marcelino, que dijo que están compitiendo "muy bien" en el torneo con la excepción de Chipre.

Pese a necesitar ganar para no perder sus pocas opciones de clasificarse, el técnico dijo que afrontan el duelo igual que los anteriores "con el propósito de ganar, de competir. "No vamos a cambiar la forma de encarar dichos encuentros, ya que siempre el objetivo ha sido obtener la victoria", afirmó el técnico que dijo no saber "qué diferencia hay" entre "querer ganar y estar necesitado. Todos en el club tenemos la ilusión de ganar. Todos es todos, jugadores, cuerpo técnico, resto del club y afición. Debemos disfrutar de la Champions, de estar en ella y ahora queremos disfrutar también de ganar. Hemos de competir porque queremos ganar en Champions. El equipo se lo merece, siento que lo merece y esperamos lograr la primera victoria en Champions", dijo.

Pero el asturiano advirtió contra los favoritismos. "Vamos a respetar al rival, porque estamos viendo que en esta Champions a la mínima te penalizan. Con cualquier error, el rival te sentencia. Intentaremos no cometer ningún error y no tener ningún despiste", señaló. "Si tenemos nuestro mejor nivel, somos mejor equipo que el Copenhague, pero eso no quiere decir que vamos a ganar. Para ganar tenemos que hacer las cosas muy bien, competir al 100% de nuestras posibilidades, no cometer errores, no conceder en defensa y, a partir de ahí, desarrollar todo el fútbol ofensivo que tenemos", afirmó.

Del Copenhague dijo que es "un equipo dinámico, con un 4-4-2 bien claro, con transiciones rápidas cuando es capaz de salir a la contra tras presión, con futbolistas de banda incisivos y jugadores por dentro importantes. Si no defendemos bien, tendremos problemas, porque tienen buen pie y criterio colectivo. Es un equipo que juega muy bien. Si somos móviles, dinámicos y profundos tendremos menos dificultades para ganar, porque ellos son muy sólidos y solidarios en defensa y saben atacar", apuntó.

Marcelino no quiso excusarse en las bajas con las que afrontará el choque. "Tenemos una muy buena plantilla y estoy satisfecho del rendimiento y la actitud de los jugadores y ante los lesionados tenemos opciones y argumentos", afirmó. "Con los jugadores que tenemos debemos jugar bien y ganar y no excusarnos en si nos faltan jugadores o no. Hay absoluta confianza con los futbolistas que están disponibles y solo les pido que se involucren todos en cuanto a intensidad y actitud para atacar y para defender", añadió.