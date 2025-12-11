Marcelino: "Hemos hecho una competición nefasta"

“Estamos decepcionados, porque esperábamos ganar. Ha sido un partido muy duro”, comentó el entrenador, que fue crítico con su equipo al preguntarse “por qué" les metieron "un gol en el minuto 2 un jugador solo entre los centrales. Hay que preguntarlo, porque es la cuarta vez. En la competición nos ha venido todo en contra, pero no podemos quedarnos en eso, sino buscar soluciones”, reflexionó el preparador, que añadió que “es imposible ganar en casa encajando tres goles”. Marcelino dijo que la actitud del equipo fue “encomiable” y destacó que “ha remontado el gol y ha querido ganar”, pero insistió en su falta de acierto. “No metemos las ocasiones y los rivales, sí”, resumió.

“Hemos confirmado la poca determinación que tenemos en las áreas. No sé qué pasa, pero no mostramos en esta competición la misma solvencia que en la Liga”, señaló el asturiano. “En Europa encajamos muchos goles y así es imposible”, señaló “Somos mejor equipo que el Copenhague, pero no le ganamos. Y mejores que el Pafos, pero tampoco les ganamos y no lo hemos demostrado”, indicó el preparador, que lamentó la eliminación “porque los jugadores no se merecen esto. Nos valdrá para mejorar y aprender, porque la Champions requiere la máxima concentración del primer minuto hasta el final”, comentó Marcelino, que confió en que el mal resultado no afecte a su equipo en su dinámica en la Liga.

El entrenador, por último, apeló a la profesionalidad para ofrecer la mejor imagen en los dos partidos que restan de la Liga de Campeones. “Siempre te juegas algo. Ser tú mismo, el orgullo y exponer el nombre de Villarreal por Europa. Nos jugamos todo, ser nosotros, nuestra profesionalidad y ambición”, sentenció.