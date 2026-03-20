El Celta asalta Lyon y alarga su sueño en la Liga Europa

El Celta fue muy ambicioso desde el inicio. Jugó con una madurez impropia de un equipo tan joven. Claudio Giráldez eligió a Fer López antes que al capitán Iago Aspas para ir a buscar al Lyon en campo contrario. Una declaración de intenciones que sorprendió al equipo de Paulo Fonseca, que esperaba a un rival metido atrás para salir al contraataque. Y nada más arrancar el choque se produjo la jugada que pudo marcar el duelo. El argentino Nico Tagliafico pisó claramente a Javi Rueda dentro del área, pero el árbitro bosnio Irfan Peljto y el escocés Andrew Dallas, en la sala VOR, no señalaron penalti para desesperación del celtismo.

El Celta no se descompuso. Se mantuvo fiel a su estilo y el Lyon apenas salía de su campo. Sobrepasado el cuarto de hora de juego, el árbitro bosnio castigó una entrada del senegalés Niakhaté sobre el omnipresente Javi Rueda con tarjeta roja directa, quizá para compensar su grosero error anterior. Esa acción obligó al Lyon a un ejercicio de supervivencia defensiva, como en la ida le tocó al Celta por la expulsión de Borja Iglesias en el arranque del segundo tiempo. Pablo Durán fue el primero en amenazar, antes de que el eslovaco Grief sacara una gran mano para evitar el tanto del sueco Williot Swedberg.

El duelo tenía color celeste. Fer López, tras una gran acción individual, rozó el gol en el minuto 36. Lo impidió, de nuevo, Grief, decisivo para que el marcador no se moviese antes del intermedio. Giráldez dejó en el vestuario a los dos jugadores amonestados, el extremo sueco Williot Swedberg y su compatriota Carl Starfelt. Fonseca también movió ficha y retiró a Yaremchuk para dar entrada al estadounidense Tessmann. El guion, eso sí, no varió, con el Lyon centrado únicamente en defender el empate inicial.

Pero el Celta encontró en Hugo Álvarez otro argumento para castigar a la defensa francesa. El canterano generó peligro cada vez que entró en juego. Además, Rueda continuó siendo un puñal por el costado derecho. Sin ser demasiadas claras, las aproximaciones celestes se acumulaban. Faltaba el gol. Hasta que Javi Rueda, que ya había marcado en la ida, abrió la lata tras culminar un centro de Álvarez en el minuto 61. El 0-1 obligó a Fonseca a meter en el campo a los dos jugadores que venían de lesión, el goleador checo Sulc y el portugués Afonso Moreira. Su equipo se lanzó a por el empate. El Celta casi ni sufrió y en el tiempo añadido, en un rápido contraataque, Jutglá mató el partido para meter a su equipo en cuartos de final de una competición continental nueve años después.