El Betis gana al Utrecht... pero pierde a Isco y Amrabat para el derbi

El Betis encaró el partido con el planteamiento de dejar muy encarrilado ese pase a la siguiente ronda del torneo a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera fase, pero también estaba muy presente que el próximo domingo tiene el derbi de liga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que esta cita era un tanto incómoda. El entrenador de la formación sevillana, el chileno Manuel Pellegrini, fiel a su proceder con las rotaciones entre los partidos europeos y los de LaLiga, hizo cambios, aunque menos de los previstos ya que la alineación estaba algo condicionada por bajas obligadas por lesión, como las del portero Pau López y la del lateral diestro Héctor Bellerín.

Con otros dos jugadores reservados por algunas mermas físicas, el congoleño Cédrick Bakambu y el centrocampista argentino Giovani Lo Celso, fueron titulares pesos pesados de la plantilla, como Isco, que ya jugó sus primeros minutos el pasado domingo ante el Girona tras casi cuatro meses de baja. También fue titular el extremo brasileño Antony dos Santos, que, salvo que prospere un recurso ante el TAD, no podrá jugar el derbi al ver ante el conjunto gerundense una tarjeta roja con la que ha sido castigado con un partido de suspensión.

Pero lo primero que ocurrió fue a los dos minutos un encontronazo fortuito entre dos béticos, Amrabat e Isco, del que el español no salió bien parado al dolerse en la pierna derecha, la contraria que se operó este verano. Isco intentó aguantar pero pidió poco después el cambio y a los nueve minutos salió al terreno por él el centrocampista colombiano Nelson Deossa en medio de un ambiente de incertidumbre por conocer el alcance de la lesión, y más cuando el otro protagonista del desafortunado lance, Amrabat, duró pocos minutos más y también solicitó la sustitución, por lo que poco antes de cumplirse el cuarto de hora entró Pablo Fornals.

Después, tanto la grada como el equipo intentaron centrarse en el juego ante un rival que quiso aprovecharse de la situación pero que no pudo evitar que, a los veinticinco minutos, el punta colombiano Cucho Hernández gozara de una gran oportunidad para abrir el marcador. De ahí hasta el descanso el partido fue claramente local y un balón bien peleado por Antony fue rematado de cabeza en plancha por Cucho para poner el 1-0 con el que llegó la alegría a los seguidores verdiblancos tras lo sucedido con Isco y Amrabat. Antes de que acabara la primera mitad, en los minutos de prolongación, hubo otra incidencia. El meta neerlandés Michael Brouwer chocó con un compañero, el lateral marroquí Souffian El Karouani, quien quedó algo conmocionado al recibir el golpe en la cabeza, aunque éste salió del campo por su propio pie y ya fue sustituido para el inicio de la segunda mitad por el inglés Derry Murkin.

El arranque de este período fue eléctrico, el marroquí Ez Abde firmó un zambombazo a los cinco minutos para poner el 2-0 y cinco minutos después Miguel Rodríguez, jugador formado en el Celta, con el que debutó en Primera, y ahora en el Utrecht, logró un golazo desde el centro del campo. Poco después Murkin marcó un segundo tanto para los visitantes, pero fue anulado por un fuera de juego previo tras la consulta con el VAR, jugada que hizo reaccionar al Betis para que no le quitaran el mando en el juego y así avanzara el encuentro hasta su conclusión, aunque no con cierta incertidumbre.

Pellegrini confirma las bajas de Isco y Amrabat para el derbi

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó, tras el 2-1 logrado ante el Utrecht neerlandés en la quinta jornada de la primera fase de la Liga Europa, que ha sido "un triunfo importante" en el objetivo de estar en la siguiente ronda, pero lamentó las lesiones de Isco Alarcón y del marroquí Sofyan Amrabat, quienes "no estarán para el domingo" en el derbi en el campo del Sevilla. "Fue un partido muy accidentado. La lesión de Isco y Amrabat fue increíble. A Isco le han tenido que dar siete puntos de sutura, no tiene lesión ósea, pero para el domingo no llega y Amrabat creo que tampoco, salvo que tengan una buena recuperación en pocos días", relató el preparador del Betis sobre las dolencias de estos dos jugadores, quienes chocaron entre ellos a los dos minutos de juego.

Pellegrini, quien señaló que, independientemente de su opinión, habrá que estar pendiente de los dictámenes médicos, también desveló que para el partido del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tampoco estarán por lesión el lateral Héctor Bellerín, el portero Pau López y el mediapunta argentino Giovani Lo Celso. También se refirió al extremo brasileño Antony dos Santos, para el que Betis ha pedido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión cautelar de la sanción de un partido que tiene tras la tarjeta roja que vio el pasado domingo ante el Girona. Al respecto comentó que no podría dar "una opinión al respecto" porque no sabe cuál será el fallo, aunque reconoció que si pueden contar con él "sería una aportación muy grande" para el partido ante el Sevilla, y añadió que al primero que "le duele" esta situación es al futbolista porque "está muy involucrado con el Betis".

El chileno, preguntado por su renovación y por el interés de la Federación de su país por que fuera el seleccionador nacional, dijo que ahora solo está centrado "en el importante partido de domingo" y reconoció que "es un partido diferente, todo el mundo en la ciudad lo espera". "Ambos llegamos con bajas, pero ganar sería fundamental. Esperemos no fallar. Son tres puntos que sabemos qué significan. El equipo entrará bien por la importancia del partido también para la hinchada", afirmó.