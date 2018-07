Benítez: "El Real Madrid juega atacando y es lo que vamos a hacer"

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, ha valorado el partido que disputará ante el FC Barcelona el próximo sábado (18:15 en Radioestadio). El técnico madrileño ha destacado que "El Real Madrid es un equipo con las característica de atacar y es lo que vamos a intentar hacer". Y añade que "no nos fijamos en el rival sino en las cosas como tenemos que hacer".

Respecto al juego del equipo del que no duda que será al ataque ha dicho que "no hubo reunión con los jugadores". Asegura que la información de que alguno jugadores quieran modificar el estilo de juego ante el Barça es falsa.

Por otro lado se ha mostrado optimista al poder contar con su plantilla al completo. "Soy optimista de cara al futuro porque es la segunda vez en esta temporada que cuento con todos mis jugadores". Entre ellos estarán James y Benzema de los que ha dicho "están entre los convocados, por tanto tienen la posibilidad de jugar mañana". Aunque ha remarcado que tendrán que valorar lo mejor para el juego del equipo.

Preguntado por el papel que juega como entrenador en el Clásico no ha dudado. "Me juego lo mismo que todo los madridistas, tres puntos muy importantes para seguir peleando por la Liga" ha explicado. Y destaca que aunque no es determinante que el Barcelona vaya por delante a estas alturas, "no me gusta ser segundo, prefiero estar el primero".