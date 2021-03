Bartomeu y Masferrer quedan en libertad provisional tras su comparecencia por el 'Barçagate'

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha dejado en libertad provisional al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su exjefe de gabinete de la presidencia, Jaume Masferrer, tras su comparecencia después de ser detenidos por el caso 'Barçagate'.

Ambos han pasado a disposición judicial este martes sobre las 11.30 y se han negado a declarar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La jueza ha levantado el secreto de sumario este mismo martes, motivo por el cual las defensas han recomendado a sus representados no declarar, ya que no habían tenido tiempo para estudiar la causa. El Barcelona no está imputado e, incluso, puede formar parte de la acusación como perjudicado.

Los Mossos d'Esquadra registraron este lunes las oficinas del Barcelona, en la misma semana en la que se celebran las elecciones a la presidencia del club.

Momentos más tarde, el expresidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu fue detenido en el marco de la investigación del 'Barçagate'. Junto a él también fueron detenidos otros tres miembros más del club: el CEO del Barça, Oscar Grao, el responsable de los servicios jurídicos, Ramón Gómez Pontí, y Jaume Masferrer, asesor personal del expresidente y su hombre de confianza, que fue el encargado de poner en marcha el espionaje a través de redes sociales.

Caso 'Barçagate'

Los investigados presuntamente fraccionaron contratos a la empresa i3Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club, con la idea de impulsar una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, han explicado fuentes jurídicas.

La causa, que se inicio en mayo de 2020, sigue abierta por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.