Todo lo que sabe del accidente mortal de Diogo Jota: el reventón de una rueda, exceso de velocidad y dos testimonios claves

El mundo del fútbol sigue conmocionado por la muerte de Diogo Jota y su hermano una semana después del accidente fatal en la A-52, a la altura de Cernadilla (Zamora), en el kilómetro 65. El jugador del Liverpool se dirigía a Santander para coger un ferry que le llevaría hasta Inglaterra para volver a los entrenamientos.

Era la madrugada del jueves al viernes cuando se produjo el accidente mortal. El Lamborghini Huracán, que conducía el propio Diogo Jota, se desvió hacia el carril izquierdo, posteriormente hacia la mediana y salió ardiendo.

El exceso de velocidad y el reventón de una rueda, hipótesis de la Guardia Civil

La Guardia Civil baraja la alta velocidad del vehículo como una de las causas más probables del accidente. El Subsector de Tráfico de Zamora elabora el informe pericial, que aún no ha concluido, pero que apunta ese exceso de velocidad junto al posible reventón de una rueda.

El futbolista había elegido el coche como medio de transporte hasta Santander porque los médicos le habían recomendado no viajar en avión debido a un problema pulmonar del que había sido intervenido recientemente.

Vista del lugar del accidente en el que el futbolista del Liverpool Diogo Jota y su herano André fallecieran después de que su vehículo saliera de la vía. | EFE/Mariam A. Montesinos

Así, según fuentes de la investigación, el incendio en el Lamborghini ha complicado mucho las labores de las autoridades a la hora de realizar el informe, aunque las marcas en la carretera han sido claves a la hora de analizar las causas.

En el asfalto se podía observar la trazada del coche, que se desvió de forma abrupta del carril derecho al izquierdo y después a la mediana con una marca de una longitud de alrededor de 50 metros.

Las pesquisas apuntan a que el propio Jota conducía el vehículo gracias a la ayuda de los familiares, que pudieron identificar quién era cada uno de los integrantes del coche por sus pertenencias, dado el grado de descomposición de los cadáveres a causa de las llamas.

Dos camioneros desmienten la hipótesis de la Guardia Civil

Mientras la Guardia Civil finaliza el informe pericial, han salido a la luz dos testimonios que contradicen la principal hipótesis de los agentes. Uno de ellos, el de José Azevedo, quien asegura ser el camionero que grabó el vídeo que se hizo viral en plena noche en el que podía ver el Lamborghini de Diogo Jota tras el accidente en llamas.

"Fui yo quien grabó ese vídeo. Lo grabé, me paré e intenté ayudar, pero desgraciadamente no pude hacer nada y tengo la conciencia tranquila. Mi más sentido pésame a la familia", ha declarado el propio Azevedo en un vídeo en el que muestra el tacógrafo del camión como prueba de que fue el autor del vídeo.

El testimonio del camionero es importante porque asegura que no hubo exceso de velocidad por parte de Diogo Jota: "La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me adelantaron, iban supertranquilos (…) Paso por aquí todos los días y he visto barbaridades de otros coches en esta carretera, pero ellos iban supertranquilos".

José Aleixo Duarte es otra persona que circulaba por la vía en el mismo momento del accidente de Diogo Jota. El camionero afirmó a CM que fue testigo directo del siniestro fatal, que fue adelantado por el vehículo del futbolista del Liverpool apenas unos minutos antes y no había exceso de velocidad.

Misa en memoria de Diogo Jota y su hermano

Tras el funeral al que asistieron muchos compañeros y familiares de Diogo Jota y su hermano, este jueves se celebró una misa en la Iglesia de Gondomar, que también recibió a cientos de personas para rendir un homenaje a los futbolistas fallecidos.

En la misma se pudo ver a Luis Díaz, Jorge Mendes o Allisson Becker. Mientras, los homenajes se suceden en Portugal y a las afueras de Anfield, donde hay cientos y cientos de flores con mensajes para el portugués.