El Barcelona golea al Real Madrid para avanzar a semifinales

Un duelo, que para muchos era una final anticipada, en unos cuartos de final en los que el Barcelona recuperó su poderío, sin concesiones, para asestar un golpe duro, difícil de asimilar para un Real Madrid sin pegada y endeble en defensa. Se sostuvo en el partido por las paradas de Misa y acabó goleada en cuanto Ewa Pajor puso el acierto. Doce días después de sentirse cerca, pese a caer 2-0 en la final de una Supercopa competida hasta el último suspiro y sentenciada por el conjunto azulgrana en el añadido, el Real Madrid medía su crecimiento. Sus buenas sensaciones desde el cambio de técnico y la competitividad exhibida con Pau Quesada se desplomaron ante el gran rival.

Extendió su planteamiento, con presión alta, buscando el robo en campo contrario y a punto estuvo de sacarle partido en el arranque. Athenea robó un pase atrás a la portera pero, escorada, no se atrevió a definir y buscó un pase sin éxito. El partido estaba marcado por la pelea en la medular y las imprecisiones hasta que el Barcelona fue imponiendo su mayor calidad con balón. Es donde se impone la calidad de Patri Guijarro que conectó con Alexia para comenzar a teñir el duelo de azulgrana. Vicky López dejaba el primer intento, Alexia el segundo, ambos con disparos desviados pero avisos igualmente, antes de la acción desgraciada de la noche fría y lluviosa en Valdebebas. Laia Alexandri se marchaba llorando desconsolada en camilla tras sufrir una lesión de rodilla.

No afectó a su equipo, ya lanzado, que abrió el marcador de la misma manera que la final de la Supercopa, con un saque de esquina. A los 21 minutos Alexia remataba a placer, en el área chica, sin marca del rival tras irse de la vigilancia de Sara Däbritz. El Real Madrid no encontraba la manera de generar, con un centro del campo superado y serias dificultades para superar su campo. Víctima de la presión rival, comenzó a pasar dificultades. Vicky López desequilibraba y Misa sostenía a su equipo con sus paradas. Claudia Pina, de diestra, tenía la sentencia, y la madera repelía el disparo de Vicky tras irse con facilidad de tres rivales sin tensión defensiva.

La mejor noticia para el Real Madrid era seguir con vida en el partido. No encontraba la forma de frenar el juego de Ewa Pajor entre líneas y Eva Navarro bordeaba el penalti al derribar a Brugts al borde del área. Corría tras sombras y, sin capacidad de construcción, solo la velocidad de Linda Caicedo aparecía como vía de escape. Fue cuando en un largo añadido, Caroline Weir de zurda pudo empatar, y lo hizo Athenea pero fue anulado. De su garra surgieron las leves esperanzas madridistas. En el nueve del añadido marcaba un gran gol sorprendiendo con su disparo lejano picado a Cata Coll, pero partiendo por milímetros adelantada en el arranque de jugada. Ese impulso del final del primer acto se extendió en el arranque del segundo y duró hasta el segundo tanto del Barcelona.

Cata Coll frenó a Athenea y el despertar azulgrana se llevó todo por delante. Misa evitó dos, pero erró a la tercera, a los 67 minutos, en el disparo de Pajor desde fuera del área con un bote traicionero que no pudo detener. Ya no hubo freno para un Barcelona imparable que pasó por encima sin piedad de un Real Madrid que perdió el aliente. Salma Paralluelo, tras un gran pase con el exterior de Patri Guijarro, firmaba el tercero en boca de gol, y Pajor cerraba su doblete con tranquilidad ante un rival volcado en busca de un imposible.

El Badalona completa las semifinales

Las jugadoras donostiarras, muy por encima del equipo badalonés en la clasificación, querían alargar la fiesta de la clasificación del conjunto masculino realista la víspera ante el Alavés también a semifinales de Copa y dominaron claramente la primera mitad. La mejor ocasión para las locales llegó casi tras el pitido inicial y por medio de Emma Ramírez con un remate al poste pero luego Badalona Women vivió una primera parte muy tranquila.

Un gol bien anulado a Cecilia Marcos sería otro gran zarpazo de las locales que además dispusieron de una pena máxima por medio de Lucía Pardo en el último minuto, pero la jugadora txuri urdin lo falló y dio una vida extra a su rival. Badalona Women aguantó muy bien la primera mitad de esta prolongación y los cuartos parecían abocados a los penaltis sin embargo, a siete minutos de la conclusión, llegó el tanto de Pinillos que helaba Zubieta y desataba la alegría desmedida en el cuadro catalán.