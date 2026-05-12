El FC Barcelona estudia medidas legales ante las acusaciones de Florentino Pérez: "He ganado siete ligas porque las otras me las han robado"

El Fútbol Club Barcelona estudia denunciar a Florentino Pérez tras las duras declaraciones que ha ofrecido durante la rueda de prensa celebrada en la tarde de este martes. El presidente del Real Madrid ha acusado al club catalán de "corrupción" y de salir "siempre beneficiado" por los árbitros en alusión al famoso "caso Negreira".

El conjunto blaugrana ha emitido un comunicado este martes, después de la rueda de prensa ofrecida por Florentino, en la que ha informado que "nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir".

También ha concluido mediante este comunicado que "cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten".

"He ganado siete ligas porque las otras me las han robado"

Unas acusaciones muy graves que han causado sorpresa en el FC Barcelona. Florentino Pérez ha informado este martes que desde el club blanco "estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

A lo largo de esta rueda de prensa, que ha durado más de una hora, el presidente del Real Madrid ha llegado a denunciar que "solo he ganado siete Ligas, que podía haber ganado 14, pero las otras me las han robado", haciendo alusión a las ligas ganadas por el FC Barcelona envueltas en el famoso "caso Negreira".

El "caso Negreira" investiga los pagos que el club catalán realizó durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.