El Barça presenta una "queja formal" a la UEFA por el arbitraje sufrido en el partido contra el Atleti

El FC Barcelona ha presentado una "queja formal" a la UEFA tras el arbitraje sufrido en el partido de cuartos de final de Champions contra el Atlético de Madrid, encuentro que acabó 0-2 para el conjunto del Cholo Simeone. Ante lo que el equipo considera "una actuación arbitral contraria a la normativa vigente", según el comunicado del club, el equipo ha decidido tomar esa decisión.

Según el Barça, el arbitraje del rumano Istvan Kovac incidió de manera directa en el desarrollo del partido y en el resultado final. En concreto, la queja se centra en la acción del minuto 54 del partido, cuando el portero del equipo rojiblanco, Juan Musso le pasó el balón a Marc Pubill y este lo cogió con la mano, "sin que se señalara el correspondiente penalti".

El Barça considera que la acción y la "no intervención del VAR constituyen un error importante". Ante esta situación, el club ha pedido la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y "el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes".

Asimismo, el equipo de Hansi Flick considera que "no es la primera vez en las recientes ediciones" que alguna decisión arbitral "incomprensible" ha perjudicado "gravemente" al equipo. A su juicio, estas decisiones han provocado "un claro agravio comparativo" y han impedido al equipo "competir en igualdad de condiciones con otros clubes".

El equipo con más rojas desde 2016-2017

Desde la temporada 2016/2017, el Barça es el equipo con más tarjetas rojas, un total de 12 expulsiones; en concreto, en las dos últimas acumula un total de cuatro. En la temporada pasada, Eric García vio la roja contra el Mónaco, un partido que acabó con derrota para los culés. También vio la roja Cubarsí contra el Benfica y los azulgranas acabaron perdiendo ese partido.

En la temporada actual, es la segunda roja que ve un jugador del Barça tras la doble amarilla que recibió Araujo en la fase de liguilla contra el Chelsea, un encuentro que terminó 3-0 en contra de los culés.

El arbitraje fue protagonista en el partido contra el Atleti, ya que justo al final de la primera parte, el colegiado le mostró la roja directa a Pau Cubarsí por ser el último defensa antes de que Giuliano Simeone se plantara solo ante Joan García, una decisión, también, muy criticada.