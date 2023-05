Baraja: "Nos rebelamos contra quienes nos acusan de lo que no somos"

“No voy a permitir que se tache a la afición y a Mestalla con calificativos que no les representan. Igual que un jugador se rebela contra insultos que atentan contra su dignidad, como club y como afición nos rebelamos contra quienes todos estos días nos han acusado de ser lo que no somos”, señaló en un comunicado que leyó antes de la rueda de prensa previa al choque ante el Mallorca.

Baraja, que no contestó después preguntas relativas a este tema, aseguró que la sanción del comité de competición de la Federación Española que cierra la grada de animación de Mestalla cinco partidos es “desproporcionada e injusta”. Pero el técnico recalcó que “como entrenador y como persona” condena “absolutamente lo que pasó en Mestalla”.

“Lo dije en la rueda de prensa posterior y lo repito hoy. Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo”, señaló. Además, recalcó que el club “actuó con la rapidez y la inmediatez necesaria para poner la situación en manos de la Policía que se cumpliera lo que está escrito”.