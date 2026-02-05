Atlético de Madrid y Tenerife avanzan a semifinales de la Copa de la Reina

En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid), la primera ocasión fue de las visitantes con un derechazo cruzado de Clara Pinedo desde el costado izquierdo del área y que rozó el poste por abajo. Sin embargo, el Atlético impuso pronto su ritmo y Vilde Boe Risa generó algo de peligro en el minuto 20 con una volea de diestra que se marchó fuera. La presión de las locales surtió efecto con el 1-0 en el 33', gracias a un pase de Amaiur Sarriegi en profundidad durante un contrapolpe; Synne Jensen cogió la espalda a la zaga rival, domó la pelota y definió con un tiro raso desde la frontal del área para batir a la portera del Athletic.

Cinco minutos tardó el equipo colchonero en hacer el 2-0, también con un pase en largo que descolocó a la defensa bilbaína. En esta ocasión fue un balón bombeado de Lauren Leal para la carrera de Amaiur Sarriegi, quien 'pinchó' la bola y condujo unos metros hasta disparara igualmente desde la frontal del área, un derechazo que hizo inútil la salida de Olatz Santana. Las ideas del Atlético eran claras y en el tiempo añadido de la primera mitad ocurrió algo similar, en concreto un derechazo más lejano de Fiamma Benítez y que batió a Santana por encima de su cabeza; aun así, al final no valió porque había habido falta de una colchonera en el origen de la jugada.

Eso sí, tras el descanso continuó el dominio local y se resarció Fiamma con el 3-0, aprovechando una asistencia de Sarriegi para dar un punterazo dentro del área vasca. Y en el 78', la omnipresente dorsal 20 del Atlético firmó el 4-0 con una acción parecida a los dos primeros goles del partido, ganándole la espalda a la zaga hasta superar a la guardameta por arriba. En el tiempo de prolongación, Ane Azkona hizo el gol del honor para las visitantes, cabeceando un centro de Ane Elexpuru desde la banda derecha y que se comió la portera rival Lola Gallardo. Aun así, el Atlético festejó haber solventado estos cuartos de final, disputados todos a partido único.

La otra eliminatoria de este miércoles se jugó en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, donde el conjunto tinerfeño abrió el marcador habiendo transcurrido solo minuto y medio. Después de un centro bombeado de una compañera desde la banda derecha, la guardameta del Madrid CFF despejó fatal de puños y el balón rebotó en la espalda de Sakina Ouzraoui. La propia Ouzraoui se giró rápidamente y empujó ese regalo para anotar el 0-1, a la postre definitivo. Aunque el cuadro madrileño apretó más que su adversario y tuvo una gran oportunidad de empatar al comienzo de la segunda mitad, por un cabezazo de Anita Marcos al saque de una falta, fue el Tenerife quien se quedó con el billete para las 'semis' coperas.