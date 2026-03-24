Antoine Griezmann pone punto final a su era rojiblanca: se marcha al Orlando City de la MLS

Antoine Griezmann dejará el Atlético de Madrid al finalizar la temporada 2026. El futbolista francés, referente absoluto del proyecto de Diego Pablo Simeone en los últimos años, ha anunciado que continuará su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer.

La noticia que llevaba semanas rondando los principales medios de comunicación, hasta el punto donde ciertos periodistas afirmaban que el atacante podría dejar el Metropolitano en mitad de la presente campaña, marca el cierre de una etapa legendaria de un jugador que fue parte vital del cambio de idiosincrasia y de objetivos que el club ha vivido en los últimos años.

El adiós de un símbolo colchonero

En un comunicado difundido por el club, Griezmann se dirigió a la afición con unas palabras cargadas de emoción: "No es fácil expresar con palabras lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido una trayectoria increíble, llena de partidos inolvidables, goles, alegrías y una pasión que solo quienes vivimos el Atleti podemos comprender."

El atacante, que aún disputará los meses restantes de la temporada incluyendo la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions League, pidió centrar la atención en el presente rojiblanco: "Pero dejemos el futuro en el futuro por ahora: porque aún no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejar mi vida en nuestro estadio y fuera de él, para levantar esa Copa del Rey y soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League."

Griezmann cerró su mensaje con un compromiso inquebrantable hacia el club y su gente: "Aún tenemos muchas oportunidades por delante para ser felices. Quiero que cada minuto que me quede aquí sea un homenaje a este escudo. Lo mejor está por venir. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente seguirá siendo rojo y blanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón será para siempre. Aúpa Atleti."

Una década de oro con el Atlético

Griezmann aterrizó en el Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más brillantes de la era Simeone, acumulando 211 goles oficiales y convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club superando a una de las grandes figuras de la historia rojiblanca, Luis Aragonés.

Con el conjunto rojiblanco conquistó una Europa League (2018), una Supercopa de Europa (2018) y una Supercopa de España (2014), además de participar en dos finales de la máxima competición continental en 2024 y 2016. A título individual, fue Balón de Bronce en 2018, MVP de la Europa League y varias veces incluido en los onces ideales de la UEFA. También logró éxitos con la selección gala, liderando el equipo que levantó la Copa del Mundo en 2018.

Un legado imborrable

Para el Atlético, la marcha de Griezmann representa algo más que la pérdida de un goleador: se marcha un símbolo de la identidad colchonera moderna. Su entrega, carisma y conexión con la grada lo han convertido en uno de los grandes ídolos del Metropolitano.

El club ya trabaja en preparar un homenaje a uno de los jugadores más influyentes de su historia reciente antes de su salida definitiva hacia la MLS, en lo que será una de las despedidas más emotivas que se recuerden en el fútbol español.

Su esperada llegada el fútbol estadounidense

El atacante de 35 llega a la MLS como una de las nuevas estrellas de la liga norteamericana, a un conjunto que ya recibió a grandes nombres del viejo continente como Kaká o Nani. El 'Principto' ahora deberá enfrentarse contra conjuntos con otras grandes figuras como el Inter de Miami de Lionel Messi o el Los Ángeles FC de Heung-Min Son.