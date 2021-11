Ancelotti: "Los penaltitos no se pitan"

Polémica ante el Sevilla: “He leído que en el Sevilla estaban enfadados, pero a principio de temporada los árbitros nos explicaron que los penaltitos no se pitan. Te puedes enfadar lo que quieras, pero nos dejaron muy claro que los penaltitos no se van a dar. El otro día hubo dos jugadas con un ligero contacto, y no las pitan porque son penaltitos. Y a mí me parece bien, los penaltis deben ser claros para pitarlos”.

El momento de Vinicius: “Él sabe muy bien cuál es su lugar en la plantilla. Vinicius es un chico muy humilde y no se considera una estrella. Esa es una de sus grandes cualidades. Sabe los compañeros que tiene, sabe que tiene a su lado jugadores con una gran experiencia, con una personalidad, y esto le va a ayudar”.

El regreso de Hazard: “Mañana va a estar con el equipo. Ha tenido gastroenteritis, pero ya está bien, no ha tenido ninguna molestia muscular. Eden tiene que mejorar su físico, tiene que tener minutos, y los va a tener. Eso va a mejorar su condición. Tenemos muchos partidos y va a tener opciones de jugar”.

Balón de Oro: “Hay que dar el gusto valor a esta clasificación. Messi sigue siendo un gran jugador. Los premios individuales son importantes para los jugadores pero si no ganan no pasa nada, no he visto hoy a Benzema o Courtois llorando. Ojalá el año que viene lo gane uno del Real Madrid. Benzema ha hecho una gran temporada y tendrá la motivación para intentar ganarlo el año que viene. Modric ya lo ha ganado, Courtois también tiene un nivel top Vinicius tiene calidad para luchar un día por ganarlo. Si yo tuviese que votar ya he dicho que Benzema ha sido para mí el mejor del año. Segundo Vinicius, tercero Courtois, cuarto Casemiro y quinto Kroos”.

Mercado de fichajes en enero: “Yo creo que hay que trabajar bien en verano para preparar la plantilla. Los ajustes en enero no me gustan, porque son porque algo ha fallado en verano. No necesitamos mejorar la plantilla en enero. Si hay jugadores que no están contentos y quieren salir se puede pensar. Pero fichar, no, la plantilla está bien hecha”.