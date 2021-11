Leo Messi gana el Balón de Oro 2021

Leo Messi conquista su séptimo Balón de Oro en París y hace historia. El prestigioso galardón entregado en una ceremonia organizada por la revista France Football en el teatro Châtelet de París, ha recaído sobre el jugador argentino, que con el de este año suma siete balones de oro, junto a los ganados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

Messi logra su séptimo Balón de Oro

El argentino Lionel Messi, de 34 años y actualmente en el París Saint-Germain, superó al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en la clasificación de este premio que se creó en 1956.

Messi, el último en ganarlo en 2019, ya que el año pasado no se entregó a causa de la pandemia, hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barça, además de haber acabado la temporada como máximo goleador de su campeonato.

France Football debería dar a Lewandowski el Balón de Oro 2020, fue justo ganador

En su discurso tras recoger el galardón, Leo Messi ha reconocido que está muy ilusionado y que tiene ganas de seguir peleando por nuevos retos.

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía lo que iba a pasar, y ahora me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz y muy ilusionado, con muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que mucho, porque amo esto", señaló tras recoger su premio.

Además, el argentino dedicó unas palabras al polaco Robert Lewandowski, que terminó segundo en la votación y que además alzó el premio al Goleador del Año.

"Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa", manifestó.

Lewandowski y Jorginho completan el podio

El polaco Robert Lewandowski, campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich y actual Bota de Oro, terminó segundo en la votación y el podio lo completó el italiano Jorginho (Chelsea), que corona con un tercer puesto su espectacular 2021, en el que conquistó la Eurocopa y la Liga de Campeones.

En el 'Top 10' terminaron el francés del Real Madrid Karim Benzema, cuarto; el francés N'Golo Kanté (Chelsea), quinto; el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), sexto; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), séptimo; el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), octavo; el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), noveno; y el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), décimo.

Alexia Putellas, primera mujer española que gana el Balón de Oro

La capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas, ha conseguido el segundo Balón de Oro para el fútbol español y hace historia al conquistar el primer Balón de Oro español en categoría femenina.

Este segundo Balón de Oro para el fútbol español llega 60 años después del conseguido en 1960 por Luis Suárez.

Pedri gana el trofeo Kopa, el Balón de Oro al mejor sub-21 del año

El jugador del Barcelona Pedro González López "Pedri" ha ganado, a sus 19 años el trofeo Kopa, el Balón de Oro al mejor jugador sub-21 que entrega la revista France Football.

Pocos días después de haber sido designado Golde Boy por la revista italiana Tuttosport, el canario se ha alzado también con este premio pocos minutos antes de que se anunciara el 65 Balón de Oro, para el que también era candidato, pero acabó 24 en la clasificación de 30 finalistas.

Pedri ve recompensada así la magnífica temporada que ha completado con el Barcelona, con el que ganó la Copa del Rey, y con la selección española, donde llegó a semifinales de la Eurocopa y conquistó la plata en los Juegos de Tokio.

Dos nuevos premios

Los dos nuevos premios que France Football ha entregado en esta ceremonia son el de 'Mejor club del año' y el 'Máximo goleador del año'. El premio al Máximo goleador del año reconoció a Robert Lewandowski y el premio al Mejor equipo del año fue para el Chelsea inglés por la conquista de la Liga de Campeones

