Era la gran favorita y se cumplieron los pronósticos. Alexia Putellas, con 27 años, se convierte en la primera española en ganar el máximo galardón individual en el fútbol, el Balón de Oro.

Su fantástica temporada con el Barça, donde consiguió Champions, Liga y Copa, liderando el proyecto azulgrana desde su zurda, ha sido más que suficiente para que comience su reinado por Europa.

Nacida en Mollet del Vallés hace 27 años, fue su padre, de niña el que le inculcó el amor y la pasión por el fútbol, cuando iban juntos a ver partidos al Camp Nou. Nada ni nadie se impusieron en su camino de querer ser futbolista profesional, ni cuando era la única niña que salía a la plaza de su pueblo a jugar al fútbol.

Líder, dentro y fuera de los terrenos de juego

Esa pasión por este deporte unida a una gran dosis de profesionalidad han hecho que Alexia Putellas esté hoy donde está, en la cima, considerada la mejor jugadora del mundo. Interior, zurda, con gran visión de juego, no se cansa de repartir asistencias para sus compañeras, pero además con mucha llegada, con buen remate de cabeza y buen disparo desde fuera del área, lo tiene todo. Pero es que además, queriéndolo o no, es líder, dentro y fuera de los terrenos de juego. Y esto no ha hecho más que empezar.

Alexia y el Barça se merecen este premio, por su apuesta. Esperemos que este reinado dure mucho en el tiempo, por lo pronto, Alexia tiene una cita entre ceja y ceja el próximo verano: la Eurocopa. Y es que solo queda eso, un gran título con la Selección.