De Gea: "Buffon es una leyenda viva y un ídolo para cualquier portero"

Italia y España se miden en los octavos de la Eurocopa 2016 de Francia y en dicho encuentro se producirá un gran duelo en la portería entre Gianluigi Buffon y David de Gea. El arquero de los de Del Bosque no ha escatimado en elogios para el transalpino, del que ha dicho que es "una leyenda viva".

El guardameta español David de Gea se enfrentará a uno de sus "ídolos", el veterano portero italiano Gianluigi Buffon al que califica como "leyenda viva", que defenderá la portería contraria en el partido de octavos de final de la Eurocopa que enfrentará a España y a Italia.

"Es uno de los porteros en los que más me he podido fijar, le he seguido mucho, es una leyenda viva, es un porterazo. Lo sigue demostrando a pesar de tantos años en la élite y es un ídolo yo creo que para cualquier portero", reconoció De Gea dobre el mítico portero 'azzurro' en declaraciones a uefa.com.

El portero del Manchester United va camino de seguir la estela del italiano y con solo 25 años defiende la portería de uno de los mejores equipos de Europa y la de la vigente campeona de la Eurocopa. El madrileño ha sabido sobreponerse a todas las polémicas que le han rodeado en este inicio del campeonato, y a pesar de su fallo en el gol de Perisic cuenta con actuaciones destacadas a sus espaldas como ante la República Checa, donde una parada suya al final del duelo evitó el empate de los checos.