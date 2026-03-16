Edu García, sobre la victoria de Laporta: "Los ojos seguirán mirando las palancas y la estabilidad económica"

El único pacto que ha de sopesar el electo president Laporta es con el frigorífico, me temo, lo demás lo tiene encarriladísimo tras el apabullante triunfo de ayer. Los socios del Barça votaron a conciencia motivados por las 2 virtudes principales del candidato: su buen olfato futbolístico y su buen hacer como ariete del madridismo sociológico y sus numerosas terminales.

El próximo lustro llegará con muchos retos para Joan y su junta directiva, aunque los ojos seguirán mirando las cuentas, las palancas y la ensoñada estabilidad económica. ¿Es que son malísimos los gestores que ha tenido hasta hoy? Puede que sí, pero sobre todo han sido generosos de más. En cualquier empresa, con balón o con ladrillo, metes un porcentaje superior al 90% en nóminas para empleados, y tienes una ruina encima con cualquier constipado que te venga.

Por cierto, como referí una mañana, solo 4 equipos profesionales tienen procesos donde los socios eligen a sus encorbatados, y es una delicia, pero en esta época tecnológica, deberían evolucionar lo del censo y la papeleta, lo de la urna y el desplazamiento. No estuvo permitido el voto por correo, en un mensaje nítido de, si lo habilitamos, el fraude podría darse. Es más, si se desarrollara bien la herramienta telemática (tampoco se votó como en el Congreso), se podría someter a juicio de la masa social al corriente de pago un cambio de escudo, ese fichaje caro que suscita dudas o la camiseta conmemorativa del aniversario de turno.

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Sin dejar la temática presidencial, ni Milei con mono gasolinero pudo enmendar lo de la 'Finalissima': Argentina dijo no a España, a la UEFA y al sistema. Ni fecha ni formato. Nos ha repudiado la federación albiceleste y nos tendremos que inventar sparring para esas fechas FIFA. Como diría Mari Trini, todo sea por la estrella.

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