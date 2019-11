Don Felipe: "Madrid 2020 será un socio de confianza para el mundo del deporte"

Madrid 2020 ha tenido una presentación llena de incidentes porque la señal televisiva mundial se [[LINK:INTERNO||||||ha cortado en dos ocasiones]]. Esto nos ha impedido disfrutar de intervenciones como la de Gasol, pero no nos ha parado para que la capital defienda su candidatura con pasión, ilusión y fuerza.

La presentación de Madrid como sede olímpica para 2020 ha empezado con 'Shine' y buenas vibraciones para el auditorio. Juan Antonio Samaranch ha continuado esta emotiva presentación. "No estamos prometiendo nada que no podamos cumplir", ha dicho el miembro del COI, que también ha recordado la figura de su padre, el presidente del COI más querido tras el propio fundador Pierre de Coubertain.

El relevo lo ha cogido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Nuestra capacidad organizativa y financiera está asegurada", ha explicado. Y ha añadido que "Madrid cumple su promesa", sin olvidarse de la mejoría de los indicadores económicos en los últimos meses.

Rajoy ha destacado el poder turístico de España. "El olimpismo encontrará su hogar y su casa en Madrid, un aliado con experiencia, estable y fiable", ha insistido. "Madrid desea ser su socio y esperamos gozar de su confianza", ha concluido apelando a los miembros del COI.

Ana Botella: "Nadie celebra la vida como lo hace el pueblo español"

Con mucha pasión y en un inglés correcto, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ha asegurado que "Madrid es una de las ciudades más cómodas del mundo". "No hay nada cómo relajarse con un café con leche en la Plaza Mayor o cenar en el Madrid de los Austrias", ha explicado a modo de ejemplo. Botella ha reiterado que "nadie celebra la vida como lo hace el pueblo español".

La alcaldesa ha destacado que Madrid "ha trabajado mucho durante muchos para que casi ocho millones de visitantes cada año se sientan como en casa". "He tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes en conversaciones privadas y me gustaría continuar con esta amistad. No creo que ésta sea la última oportunidad de hablarnos", ha dicho.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha sido el encargado de hablar de las infraestructuras y condiciones económicas que sustentan nuestra sólida candidatura. En una breve intervención, ha explicado que la mayoría de los escenarios ya están construidos y ha dado paso a un primer vídeo que lo ha ilustrado viajando desde Río de Janeiro a Madrid para describir las sedes.

El Príncipe Felipe: "Ahora, más que nunca, Madrid tiene sentido"

Sin embargo, en medio de la pasional explicación de nuestros representantes, y justo cuando el vídeo promocional estaba terminando de reproducirse, se ha perdido la señal de televisión. Ni tan siquiera los periodistas de dentro del hotel han podido seguir parte de la presentación de la candidatura de Madrid como ciudad olímpica debido a una tormenta en Buenos Aires .

Sí que hemos podido disfrutar de Plácido Domingo, Antonio Banderas y Alejandro Sanz, que han explicado el sentido que tiene dar los Juegos a Madrid: todos sus campeones olímpicos, una generación de oro del deporte con nombres uno a uno.

"Ahora, más que nunca, Madrid tiene sentido", ha sentenciado el Príncipe Felipe en su intervención. Además, ha añadido que "Madrid 2020 será un socio de confianza para el COI y el mundo del deporte". También ha recordado los vínculos de la familia real española con el mundo olímpico y su propia experiencia en Barcelona'92: "El deporte me ha enseñado que no consiste sólo en la búsqueda de la gloria sino en la superación humana", ha explicado, lo que ha querido extrapolar al esfuerzo que haría la candidatura española.

Alejandro Blanco: "Por todo lo que España está haciendo contra el dopaje, somos un socio fiable"

"Madrid 2020 se basa en los logros tangibles de las pasadas dos candidaturas", ha enfatizado para subrayar que este proyecto es el más completo presentado nunca por España. También ha introduce algún apunte personal más: "Soy atleta olímpico y padre de dos niñas pequeñas, y he visto cómo el olimpismo puede influir en la juventud", ha dicho. "Les pido que crean en nuestra candidatura, en este equipo y en nuestra dedicación por el deporte", ha zanjado.

Ya en el turno de preguntas, ha sido inevitable responder a dos cuestiones sobre el dopaje. Blanco ha defendido las últimas medidas tomadas por el Gobierno en este sentido: "Hemos tenido un problema por haber endurecido la ley y haber perseguido a los infractores y a quienes les trafican con la salud de los atletas", ha dicho. "Por eso y por todo lo que España está haciendo contra el dopaje, somos un socio fiable en la lucha contra esta lacra", ha añadido.